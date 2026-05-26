«МегаФон» обеспечил связью фестиваль «Веломай» в Екатеринбурге

Инженеры «МегаФона» развернули покрытие на маршруте фестиваля «Веломай», который пройдет в Екатеринбурге 30 мая 2026 г. Новое телеком-оборудование установили в районе Уктуса, а апгрейд затронул место регистрации участников – Парк Маяковского. Теперь любители велопрогулок могут еще быстрее загружать онлайн-карты, слушать любимую музыку во время поездки и делиться впечатлениями о мероприятии. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Фестиваль «Веломай» традиционно открывает велосипедный сезон в Екатеринбурге и собирает до 10 тыс. ценителей активного отдыха. В этом году для участников доступны четыре маршрута, которые проходят по городским и пригородным территориям: 20, 50, 75 и 100 км.

Проанализировав нагрузку, инженеры оператора прокачали сеть, в результате чего участникам «Веломая» будет доступен мобильный интернет четвертого поколения на максимальной скорости до 60 Мбит/с даже в часы наибольшей активности. Этого достаточно, чтобы пройти регистрацию на фестиваль онлайн или оперативно поделиться фотографиями в соцсетях прямо с маршрута. Для абонентов, которые захотят оценить преимущества сети пятого поколения, также доступен к подключению «5G режим».

«Мы понимаем, как важно оставаться на связи на всей трассе велопрогулки. Участники могут воспользоваться онлайн-картами в процессе прохождения маршрута, связаться с организаторами для уточнения деталей мероприятия или послушать во время поездки любимую музыку. Несмотря на ожидаемый рост трафика в местах проведения фестиваля, цифровые сервисы будут доступны на высоких скоростях благодаря модернизации сети», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артем Цыпленков.

«Ежегодно к фестивалю “Веломай” присоединяется все больше и больше участников, для многих это уже стало доброй традицией — с семьей или друзьями открывать велосезон. Мы делаем все, чтобы поездка стала запоминающимся событием и прошла с максимальным комфортом: обеспечиваем навигацию, техническую и медицинскую поддержку. Теперь на популярных участках трассы доступен скоростной мобильный интернет, что сделает велопрогулку еще безопаснее и увлекательнее», — сказал замдиректора департамента физической культуры и спорта администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.