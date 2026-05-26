МТС запустила сеть Wi-Fi в одной из крупнейших поликлиник в Тюмени

МТС запустила Wi-Fi зоны на территории Городской поликлиники № 17 в Тюмени. В медицинском учреждении появилась возможность бесплатного доступа к беспроводному интернету для пациентов, персонала и посетителей. Подключиться к сети могут абоненты всех операторов после прохождения аутентификации. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть Wi-Fi развернули в главном корпусе одного из крупнейших медицинских учреждений города по улице Монтажников в Восточном административном округе Тюмени. Для реализации данного решения установлено 17 точек доступа, что обеспечивает 100% покрытие сигналом Wi-Fi и бесперебойную работу интернета даже при большом количестве посетителей. Средняя скорость в сети составляет около 100 Мбит/с.

Теперь пациенты и их близкие при обращении в отделение неотложной помощи, женскую консультацию, диагностическую службу, а также к специалистам детского и взрослого отделений могут с комфортом пользоваться медицинскими онлайн-сервисами, получать доступ к государственным услугам, общаться с родственниками через мессенджеры и социальные сети. Также интернет доступен в отделении реабилитации и рекреационных зонах поликлиники.

«Создание цифровой инфраструктуры в медицинских учреждениях Тюмени – одно из важных направлений нашей работы. В здравоохранении внедрение современных технологий напрямую влияет на качество обслуживания и комфортное пребывание горожан в стенах лечебного учреждения. Например, установленная нами ранее интеллектуальная система мониторинга повышает безопасность в железнодорожной больнице, а голосовой ИИ-робот от МТС информирует пациентов одной из частных клиник Тюмени. Мы продолжим внедрять ИТ-решения для решения задач разного уровня, которые будут направлены на цифровизацию не только здравоохранения, но и других социально-значимых сфер региона», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

«Городская поликлиника №17» обслуживает более 140 тыс. взрослого и детского населения Тюмени, ежегодно повышая качество обслуживания не только с помощью медицинского оборудования, но и цифровых решений. Мы привыкли всегда быть на связи, поэтому даже ожидая приема врача или проходя процедуры в дневном стационаре, хотим оставаться онлайн. Особенно это важно для наших юных пациентов, для которых наличие интернета – неотъемлемая часть жизни, даже если они находятся на больничном. И медработники не исключение: смартфон - это оперативное получение рабочей информации и важных данных, влияющих на качество организации работы всего медучреждения», — сказала главный врач ГБУЗ «Городская поликлиника № 17» Елена Неверова.