МТС прокачала связь на пути к Белухе

МТС улучшила качество мобильной связи в Республике Алтай. Специалисты модернизировали телеком-оборудование в поселке Тюгурюк, которое находится на автодороге регионального значения «Подъезд Талда — Тюнгур (Природный парк Белуха)». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря проведенным работам, в поселке Тюгурюк выросла емкость сети — ее способность одновременно обслуживать большое количество абонентов без потери качества. Улучшения связи почувствуют, как местные жители, так и гости региона. В поселке Тюгурюк проживают около 300 человек, а еще эта локация привлекательна для туристов. Во-первых, село проезжают все, кто едут к подножию Белухи, во-вторых, и сам Тюгурюк — интересное место для посещения туристов. Здесь предлагают экскурсии на эко-ферму, кроме того можно посетить форелевое озеро для рыбалки. Весной здесь открываются шикарные виды на цветущий маральник, летом предлагают конные прогулки, зимой — катание на снегоходах и тюбинге.

«В наши дни трудно представить повседневную жизнь без высокоскоростного мобильного интернета — даже в самых небольших населенных пунктах. Именно поэтому мы постоянно трудимся над тем, чтобы повышать качество связи на всей территории Республики. Ранее МТС прокачала связь в селе Паспаул, которое находится на федеральной трассе Р-256 Телецкий тракт. А до этого мы улучшили качество связи на курорте Манжерок», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Квантовое программирование: какие навыки потребуются от разработчиков будущего?

