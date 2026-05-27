Т2 подключила короткий номер 022 для связи с «ЛизаАлерт»

Т2, российский оператор мобильной связи, одним из первых на телеком-рынке подключил короткий номер 022 для связи с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Теперь абоненты Т2 смогут быстрее обратиться за помощью в ситуациях, связанных с поиском пропавших людей.

Короткий номер 022 будет работать круглосуточно для абонентов оператора и дополнит действующую федеральную горячую линию поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8-800-700-54-52. Пользователи смогут выбрать любой удобный способ обращения – воспользоваться коротким номером 022 или федеральным номером горячей линии. Звонки по обоим номерам для клиентов Т2 будут бесплатными.

Антон Годовиков, генеральный директор Т2, сказал: «В стрессовых и чрезвычайных ситуациях человеку бывает сложно быстро сориентироваться, поэтому особенно важно сделать доступ к помощи максимально простым. Номера экстренных служб знакомы многим с детства – они короткие, простые и легко запоминаются. Номер 022 работает по той же логике: он упрощает путь к обращению в поисково-спасательный отряд и делает поддержку доступнее в ситуациях, когда время имеет решающее значение».

Григорий Сергеев, председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», сказал: «Я благодарен T2 за быструю реакцию на нашу просьбу и за ту социальную ответственность, которую демонстрирует компания. Особенно ценно, что решение удалось реализовать буквально за один день. Теперь абоненты T2 получили доступ к короткому номеру 022 и смогут быстро связаться с нашим отрядом. А значит, помощь стала еще ближе и доступнее для большего числа людей. Надеемся, что в будущем к этой инициативе присоединятся и другие операторы связи».

