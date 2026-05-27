«Юникорн» открыла производителям техники доступ к облачной платформе для умного дома

Компания «Юникорн» (Ujin; входит в состав «ЭР-Телеком Холдинга») объявила о запуске открытой платформы интернета вещей. Интегрировав в свои устройства Ujin Chip, производители бытовой, кухонной и климатической техники, а также IoT-устройств смогут сделать их умными с минимальными издержками и расширить функционал за счёт голосового управления, пользовательских интерфейсов и сценариев автоматизации.

Первым примером использования технологий стала реализация проекта с поставщиком климатического оборудования компанией «БРИЗ — Климатические системы», в рамках которого Ujin Chip был интегрирован в 2 модели настенных вентиляционных установок. Подключение к облачной платформе позволит владельцам климатической техники включать и выключать устройства, выбирать режим работы и регулировать скорости притока воздуха удалённо — через телефон или голосовые команды.

В мобильном приложении пользователи также могут настраивать свои сценарии совместной работы разных устройств, в том числе общедомовых. Например, включить технику при входе в подъезд, чтобы в квартире уже был комфортный микроклимат, настроить автоматическое отключение вентиляционной установки при срабатывании датчика открытия окон или установить расписание работы устройств.

Внедрение решения требует минимальных затрат на разработку собственного IoT стека, что позволяет производителям техники и электроники выпускать устройства под своим брендом, но с готовой цифровой инфраструктурой приложения, голосовых ассистентов и облачных сервисов.

«Мы разрабатываем и производим российские решения для умного дома, которые обеспечивают новое качество комфорта и способны конкурировать с любыми зарубежными аналогами. Для нас импортозамещение — это создание современных, качественных и клиентоориентированных продуктов собственного производства. Один из ключевых приоритетов - безопасность данных. При использовании зарубежного оборудования, данные российских пользователей хранятся на иностранных облачных серверах. Наши продукты и решения обеспечивают высокий уровень защиты и цифровой безопасности клиентов», — отметил Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинга».

«Раньше, чтобы сделать кондиционеры и вентиляцию «умными», производителю приходилось годами разрабатывать собственный софт или использовать зарубежные платформы. С появлением решения на базе модулей Ujin этот процесс сократился до нескольких недель. Партнёрство компании «БРИЗ — Климатические системы» и Ujin позволило нам первыми в России реализовать автоматизацию наших настенных вентиляционных установок и кондиционеров на российской платформе, обеспечив пользователям ранее недоступный уровень гибкости и комфорта.», — сказал Дмитрий Батов, технический директор компании «БРИЗ — Климатические системы».

«Умный дом сегодня приобретает социальную значимость. К примеру, удалённое управление климатическим оборудованием важно для пожилых людей или семей с детьми: можно заранее проветрить помещение, мониторить показатели микроклимата в квартире, удалённо выключить неиспользуемую технику. Ujin Chip существенно ускорит развитие рынка умного дома в России и позволит каждому создавать комфортные условия для себя и своих близких», — сказала CEO Ujin Светлана Перминова.