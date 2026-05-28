«МегаФон» и «УльтимаТек» объединяют экспертизу для развития рынка Private LTE в России

«МегаФон» и «УльтимаТек» объединяют экспертизу для развития рынка Private LTE в России. Компании подписали соглашение в области цифровизации промышленных предприятий на базе частных мобильных сетей. Совместные решения позволят предприятиям получать готовые цифровые платформы — от инфраструктуры связи до аналитических модулей — в рамках единого сервисного решения. Об этом CNews сообщили представители «УльтимаТек».

Партнерство предполагает совместную реализацию комплексных проектов, где «МегаФон» строит частную сеть, которая становится фундаментом внедрения инноваций. УльтимаТек, в свою очередь, объединит различные отраслевые программные решения для цифровизации предприятия и интегрирует их в сети. Такая архитектура позволит промышленным заказчикам получать единое решение для управления производством, мониторинга состояния оборудования в реальном времени и формирования удобной аналитической отчетности, опираясь на надежную и стабильную среду связи.

«Частные сети переживают новый этап развития: если раньше задача сводилась к обеспечению базовой связности и изоляции трафика, то сегодня промышленность требует комплексного подхода, где сеть становится единым цифровым хабом для управления и аналитики. Мы уже перешли к созданию полноценных цифровых решений, а партнерство с ГК «УльтимаТек» позволит расширить набор решений. Благодаря этому мы сможем привлечь заказчиков из новых секторов экономики, предложив им не просто инфраструктуру, а умное производство с единым окном взаимодействия», — сказал директор по продуктам корпоративного бизнеса Андрей Кузнецов.

«Private LTE — это часть большой цифровой трансформации промышленности. В таких кейсах мы не просто исполнитель технических задач, а партнер, потому что мы понимаем завод и карьер изнутри: умеем считать окупаемость, собирать сложные проекты и делать так, чтобы технология работала на бизнес-задачи клиента, а не наоборот. Вместе с «МегаФоном» сможем обеспечить бесшовную интеграцию телекоммуникационной инфраструктуры в производственные контуры, превращая разрозненные технологии в работающий инструмент роста бизнеса», — сказала директор по работе с ключевыми клиентами ГК «УльтимаТек» Юлия Балабановская.

Вести проекты по внедрению со стороны группы компаний будет специализированное подразделение «РТ-УльтимаТек» под руководством Георгия Цихисели.

«Объединяя инфраструктуру «МегаФона» с нашей экспертизой в промышленной цифровизации, мы предлагаем рынку решение с понятной экономикой и единой ответственностью. Промышленность требует работающих моделей с просчитанной окупаемостью, чтобы частные сети стали экономически оправданной нормой и работали на интересы заказчика», — сказал Георгий Цихисели.