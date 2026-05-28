«Ростелеком» оснастил Уральский губернаторский лицей к первому в его истории ЕГЭ

«Ростелеком» объявил о завершении оснащения цифровой инфраструктурой «Губернаторского лицея» в Екатеринбурге. Учебное заведение впервые станет площадкой проведения единого государственного экзамена. В аудиториях установлено 34 камеры, интегрированные с интеллектуальной системой видеонаблюдения. Устройства обеспечивают широкий угол обзора, снимают в высоком качестве и ведут запись звука. Передача данных идет по защищенным оптическим каналам связи «Ростелекома».

Игорь Климовских, директор «Губернаторского лицея», в Екатеринбурге, сказал: «Наш многофункциональный комплекс входит в топ-100 лучших образовательных учреждений России. Большая честь и ответственность впервые принимать участников итоговой аттестации. Сдавать ЕГЭ в наших стенах будут 230 ребят. Вместе с "Ростелекомом" мы дополнили инновационную образовательную среду лицея умными цифровыми помощниками, чтобы экзамены проходили по всем канонам. Хочу пожелать выпускникам успеха и высших баллов!»

В обзор умных видеокамер попадают участники процесса, места печати и сканирования экзаменационных материалов. При этом содержание контрольно-измерительных материалов остается полностью конфиденциальным.

Светлана Тренихина, министр образования Свердловской области, сказала: «Основной этап ЕГЭ–2026 продлится с 1 июня по 9 июля. За это время аттестацию пройдут порядка 18 тыс. выпускников Свердловской области. Единый государственный экзамен — не просто итог школьного образования, а важный момент, который открывает двери в будущее каждому выпускнику. Успешная сдача ЕГЭ — возможность выбрать свой путь, поступить в желаемый вуз и реализовать мечты».

Помимо «Губернаторского лицея», в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) Свердловской области будет задействовано 3350 цифровых камер «Ростелекома». IP-устройства установлены в более чем 1650 аудиториях региона. То есть каждый класс оборудован минимум двумя камерами для максимального обзора и контроля процесса, безопасности и разрешения спорных ситуаций.

Дмитрий Лукошков, директор Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком», отметил: «Благодаря применению нейросетевых технологий система видеонаблюдения способна анализировать поведение участников в аудиториях. Это позволяет оперативно фиксировать нестандартную активность для дальнейшей проверки наблюдателями. Современные ИТ-решения уже много лет подтверждают свою эффективность на ЕГЭ, обеспечивая безопасность и объективность проведения итоговой аттестации».

Видеоданные из ППЭ Свердловской области в онлайн-режиме будут транслироваться на портал «Смотри ЕГЭ». Контент останется в центрах обработки данных «Ростелекома» до 1 марта 2027 г.

