Совет директоров «Ростелекома» принял решение о проведении годового общего собрания акционеров и дал рекомендации по дивидендам за 2025 год

28 мая 2026 г. совет директоров ПАО «Ростелеком» принял ряд решений, связанных с проведением годового общего собрания акционеров (ГОСА) по итогам 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Совет директоров принял решение о проведении ГОСА и определил способ принятия решений — заседание с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте, голосование на нем совмещается с заочным голосованием. Совет директоров утвердил дату ГОСА — 30 июня 2026 г. и повестку. Акционеры, имеющие право голоса, будут определены по состоянию на 8 июня 2026 г.

Совет директоров рекомендовал ГОСА принять решение о выплате дивидендов по результатам 2025 г. в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа «А» в размере 2,71 руб. на одну акцию; по обыкновенным акциям в размере 2,71 руб. на одну акцию.

Совокупно по всем привилегированным и обыкновенным акциям предлагается выплатить 9,46 млрд руб. или 50,6% скорректированной чистой прибыли «Ростелекома» по МСФО за 2025 г., что соответствует положениям дивидендной политики на 2024–2026 отчетные годы (распространяется на выплаты дивидендов в 2025, 2026 и 2027 гг.), утвержденной ранее советом директоров. Совет директоров также определил 20 июля 2026 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Совет директоров также рассмотрел другие вопросы, связанные с проведением и повесткой ГОСА «Ростелекома».