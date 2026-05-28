CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет-доступ
|

В деловом квартале Октябрьского района «МегаФон» увеличил емкость сети

Ключевые городские объекты в Октябрьском районе получили стабильную связь «МегаФона», которая сохраняется даже в часы пиковых нагрузок на инфраструктуру оператора. Специалисты компании установили телеком-оборудование, что позволило расширить ёмкость сети в районе Законодательного собрания Новосибирской области, бизнес-центров и крупной автомагистрали. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В работе нового оборудования инженеры задействовали высокочастотные диапазоны. Они обеспечивают высокую скорость мобильного интернета и повышенную ёмкость сети, что даёт возможность ещё большему числу абонентов одновременно пользоваться интернетом и передавать больше данных. Для этой части города, где сосредоточены головные офисы компаний, быстрый интернет — это стратегически важный инструмент для ежедневной работы. Кроме того, здесь идёт активная жилая застройка. Близкое расположение к линии метро и парки для прогулок делают недвижимость на этом участке особо привлекательной.

Благодаря запуску базовой станции абоненты смогут быстро скачивать файлы, проводить рабочие видеоконференции или пользоваться умными устройствами для дома. В мае пользователи уже успели сгенерировать объем интернет-трафика, сопоставимый с просмотром более тысячи художественных фильмов.

«Территория, прилегающая к Октябрьской магистрали — это локация с интенсивной деловой активностью. За последние годы ее облик значительно изменился из-за масштабного строительства, а высокая концентрация пользователей привела к увеличению расхода мобильного трафика. Мы возводим дополнительные базовые станции, чтобы сохранить привычно высокое качество сервиса для новосибирцев, ведь без надежного соединения невозможно организовать оперативный обмен информацией и поддержку цифровых сервисов. С начала года в Новосибирске компания построила и модернизировала около 30 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Новосибирской области Дмитрий Оловянников.

Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией
Как выглядит российский ПАК для хранения резервных копий с интеллектуальной дедупликацией Российские ПАКи нового поколения

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Samsung заплатит рядовым сотрудникам до $400 тысяч, лишь бы не бастовали

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290