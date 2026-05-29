CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Техника
|

«МегаФон»: почти половина роутеров не прошла тест на скорость

Эксперты лаборатории «МегаФона» проанализировали работу более 50 новых моделей 3G/4G-роутеров популярных брендов, которые производители направляют на тестирование до выхода в продажу. Инженеры провели тесты на соответствие обязательным параметрам и помогли вендорам устранить недочеты, чтобы в будущем пользователи не сталкивались с ошибками. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основная часть лабораторных проверок замеряет, как роутеры работают с сигналом от сети и насколько эффективно раздают интернет. В результате сформировался перечень типичных ошибок для большинства образцов. Оказалось, что у 45% протестированных моделей есть проблемы именно с раздачей интернета (WIFI TPT): роутер неэффективно распределяет трафик и от этого падает средняя скорость подключения. Еще у 40% случаются сбои в стабильности соединения: интернет пропадает даже при уверенном сигнале. Отклонения по гарантированной скорости передачи данных (GBR) обнаружены в 55% случаев, а в 15% зафиксированы проблемы с точностью измерения уровня сигнала (RSRP/RSR). Такие недочеты приводят к тому, что скорость беспроводного подключения ниже реальных параметров сети оператора. К примеру, «МегаФон» гарантирует 150 Мбит/c, а Wi-Fi канал поддерживает более низкую, это исключает возможность одновременного подключения и использования нескольких девайсов.

В рамках тестирования выяснилось, что с разными поколениями связи маршрутизаторы взаимодействуют по-разному. Например, в сетях 3G проблемы с пропускной способностью возникли у 72% образцов, в 4G этот показатель составил 64%. Это дополняет общую картину системных недочетов: все они в итоге приводят к тому, что абонент не получает заявленной скорости.

Помимо технических несоответствий, эксперты выделили группы недоработок, влияющих на пользовательский опыт эксплуатации. Например, чуть более трети (34%) не поддерживают отправку USSD-запросов с сим-карты, то есть невозможно управлять услугами при помощи таких команд. Еще 32% не имеют функции допуска к отдельным подключенным устройствам при сохранении изоляции остальных (DMZ). На практике это ограничивает возможность управления и автоматизации техники умного дома, к примеру. Еще 17% не дают настроить «проброс портов», из-за чего владельцы не смогут настраивать удаленное подключение и управление, к примеру в сценариях работы в облаке.

В каждом пятом исследуемом роутере в меню отсутствует русский язык, а 15% из всех не показывают в веб-интерфейсе номер абонента (MSISDN), что усложняет идентификацию SIM-карты и управление в личном кабинете оператора. Столько же моделей не позволяют менять параметры APN (точки доступа к интернету) — функция, которая востребована продвинутыми пользователями для точечной настройки подключения.

Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта»
Внутри ИТ-экосистемы: истории партнеров «Киберпротекта» 10 лет российского бэкапа

Все исследования проводились в лабораторных условиях, которые исключают скрытые помехи, влияние третьей стороны и прочие факторы. Такой тест помогает выявлять несоответствия стандартам сотовой связи, чтобы довести их до разработчиков. Лаборатория «МегаФона» работает с большинством производителей подобных гаджетов, представленных на российском рынке.

«Мобильный роутер абоненты часто берут с собой как в короткие поездки, чтобы обеспечивать близких интернетом в любой точке, так и на дачу, чтобы оставаться на связи и внедрять умные технологии в загородную жизнь. Понимая, что весной и летом эта техника будет востребована, мы стремились провести проверки и убедиться в исправлении ошибок на стороне производителя до наступления сезона. С прошлого года в лаборатории было исследовано более 50 образцов и те, которые соответствуют нашим требованиям и в полной мере поддерживают заданные сетью параметры, можно найти в розничной сети МегаФона», — сказал руководитель лаборатории по исследованию устройств «МегаФона» Александр Джакония.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России готовят к запуску первые сети 5G. Но они будут неправильными

YouTube начал блокировать просмотр видео при включенном VPN

Легендарные суперкомпьютеры выставлены на аукцион за копейки

Власти заказали разработку авиационной системы навигации, работающей с ГЛОНАСС и GPS

В 2025 году российская платформенная экономика обеспечила 8,5% ВВП страны

Китай запрещает свободный выезд за рубеж ключевым специалистам по ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

Обзор HUAWEI MatePad SE 11 LTE: практичный планшет для всей семьи

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290