МТС добавила скорости LTE на Ольхоне и в бухтах Малого моря

МТС расширила покрытие и увеличила пропускную способность сетей связи в популярных местах отдыха на Малом море и на острове Ольхон на Байкале к летнему туристическому сезону. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Обновление сетей к наплыву туристов затронуло одни из самых часто посещаемых бухт и заливов, расположенных вблизи деревни Куркут. Мобильный интернет МТС стал быстрее на Куркутском заливе, одном из самых теплых заливов на Малом море, а также в близлежащих популярных бухтах с песчаными пляжами, в частности, в бухтах Радости 1, 2 и 3, Мандархан, Зуун-Хагун и других. Кроме того, специалисты МТС «разогнали» мобильный интернет и в поселке Хужир на острове Ольхоне.

Дополнительное телеком-оборудование LTE заработало также по пути на побережья Малого моря озера Байкал и острова Ольхон, на 67 километре трассы «Баяндай-Еланцы» в районе местности Осиновая гора, откуда открываются живописные виды на горные степи Прибайкалья.

Модернизация телеком-оборудования МТС на берегах Байкала позволила в полтора раза повысить скорость мобильного интернета и увеличить емкость сети, что дает возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в сеть, использовать мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения.

«Заливы Малого моря и остров Ольхон – самые популярные места для отдыха на Байкале среди жителей Приангарья и гостей региона. Чтобы подготовиться к новому туристическому сезону и встретить отпускников во всеоружии, мы заранее проанализировали работу базовых станций с помощью технологий Big Data и ИИ и спрогнозировали сетевую нагрузку. На основе этих данных мы либо модернизируем действующее телеком-оборудование, либо устанавливаем новое, чтобы каждый наш абонент даже в разгар сезона мог пользоваться интернетом на стабильно высокой скорости. В этом году мы уже усилили LTE в нескольких туристических локациях во всех направлениях, в частности в Листвянке, Большом Голоустном, Байкальске и других и продолжаем развивать сеть в ключевых локациях на Байкале», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.