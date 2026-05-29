МТС и Администрация НАО подписали соглашение о сотрудничестве

МТС и Администрация Ненецкого автономного округа сообщают о подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровизации региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Приоритетным направлением в рамках соглашения станет развитие и модернизация телеком-инфраструктуры для обеспечения доступа жителей НАО к качественной мобильной связи, в том числе на удаленных и труднодоступных территориях, в населенных пунктах с малой численностью населения и вдоль автомобильных трасс.

Реализация соглашения включает в себя также дальнейшее цифровое развитие социальной инфраструктуры и городского хозяйства Ненецкого автономного округа, в том числе проекты, связанные с экологическим мониторингом и внедрение разработок для повышения безопасности и эффективности работы системы ЖКХ в регионе.

«МТС готова предложить округу свои ресурсы и экспертизу для реализации ключевых региональных и федеральных программ, связанных с цифровизацией региона. В условиях жизни на Крайнем Севере особенно важно иметь стабильный доступ к голосовой связи и цифровым сервисам, поэтому уже сейчас компания прикладывает усилия для развития телеком-инфраструктуры в Ненецком автономном округе. Для устойчивого цифрового развития территорий мы намерены и дальше развивать нашу сеть и внедрять современные сервисы как для жителей региона, так и для местного бизнеса», – отметил директор МТС в Архангельской области и НАО Григорий Бедрин.

«Подписание данного соглашения — важный шаг в реализации нашей стратегии по цифровой трансформации региона. Мы уверены, что укрепление и модернизация телекоммуникационной сети существенно повысит качество жизни наших жителей. Кроме того, надеемся, что это стратегическое сотрудничество откроет новые возможности для внедрения инновационных решений в экономической и социальной сферах, а также поспособствует реализации национальных проектов и развитию региона в целом. Вместе мы движемся к созданию более открытого и современного НАО», – сказала губернатор Ненецкого автономного округа Ирина Гехт.

Ранее МТС запустила в коммерческую эксплуатацию магистральную волоконно-оптическую линию связи протяженностью более 1250 км на участке УхтаНарьян-Мар. ВОЛС позволила связать регион с федеральной инфраструктурой МТС, повысив таким образом надежность сети и открыв возможности для внедрения новых цифровых решений. Доступ к сети 4G МТС появился в ряде населенных пунктов НАО. Среди них – село Коткино и поселок Хонгурей, которые были обеспечены связью в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства.

