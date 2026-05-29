МТС запускает бесплатный интернет и безлимитные звонки в роуминге

МТС объявляет о запуске бесплатного роуминга для своих абонентов в наиболее популярных у российских туристов странах. Пользователи смогут получать бесплатный пакет из 700 МБ интернета каждые 30 дней, безлимитные исходящие звонки в России на номера МТС, доступ к навигационным картам, переводчикам и банковским приложениям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Подключить роуминг можно в приложении Мой МТС, пользователям доступно три роуминг-режима: бесплатный «Лайт» и два дополнительных – «Комфорт» и «Максимум» – при необходимости большего объема интернет-трафика, звонков.

Режим «Лайт» включает в себя использование в течение 30 дней бесплатных 700 МБ интернета, безлимитные звонки в Россию на номера МТС, безлимит на ряд картографических сервисов и переводчики, а также обнуление трафика на использование банковских приложений. По истечении срока можно остаться в режиме «Лайт» или подключить другие режимы с улучшенными возможностями. Отсчет 30 дней начнется после подключения услуги, но минуты и интернет-трафик будут тратиться только заграницей.

В режиме «Комфорт» доступно 3 ГБ интернета, 50 минут входящих и исходящих звонков внутри страны пребывания и на номера других российских операторов. При этом безлимитные минуты и интернет на самые необходимые сервисы остаются, стоимость «Комфорта» – 1000 руб. в месяц. Когда гигабайты и минуты заканчиваются, пользователю заранее приходит уведомление с предложением продления и автоматическим переходом на бесплатный тариф, если продление не требуется.

Режим «Максимум» подойдет для командировок или длительных путешествий, когда оставаться на связи и выходить в интернет становится необходимостью. В нем доступно до 30 ГБ интернета, 100 минут входящих и исходящих звонков за 3500 руб. в месяц.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

Роуминг-режимы действуют в 31 направлении: Абхазии, Казахстане, Китае, на Кипре, Кубе, в Турции, Грузии, Болгарии, Таиланде, Египте, Армении, Израиле, Латвии, Литве, Финляндии, Германии, Гонконге, ОАЭ, Испании, Италии, Греции, Хорватии, Польше, во Франции, на Багамских островах, в Андорре, Швейцарии, Австрии, Швеции, Эстонии и Австралии.

«Российским абонентам важно не только бесплатно звонить из-за границы, но и полноценно пользоваться мобильным интернетом в поездках: картами, переводчиками, банковскими сервисами и другими базовыми онлайн-инструментами. У каждого абонента есть собственные пользовательские привычки, которые нельзя оставить без внимания. Именно поэтому наша задача предложить такие условия роуминга, при которых абонент сможет не только оставаться в сети за пределами гостиницы и знать, во сколько ему обойдется связь в поездке, но и получить персонализированное предложение под собственные интересы», – сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

