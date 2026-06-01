T2 улучшила покрытие в популярных местах отдыха Волгоградской области

T2, российский оператор мобильной связи, усилил сеть в популярных локациях для отдыха в Волгоградской области. Компания провела технические работы вблизи 11 детских оздоровительных лагерей и баз отдыха в Среднеахтубинском, Дубовском и Иловлинском районах, расширив территорию покрытия и повысив качество связи перед началом сезона отпусков и школьных каникул.

Комплексное развитие сети остается одним из ключевых направлений работы T2 в Волгоградской области. Компания последовательно модернизирует телеком-инфраструктуру и расширяет зону покрытия сети не только в населенных пунктах, но и на транспортных узлах, а также в популярных туристических локациях региона. В преддверии летних отпусков и школьных каникул инженеры T2 усилили покрытие в 11 востребованных рекреационных зонах.

В Среднеахтубинском районе улучшения коснулись детских лагерей «Сказка» и «Чайка», баз отдыха «Дубровский» и «Дружба», а также туристических комплексов «Волжская жемчужина», «Ахтуба Вилладж», «Дубровский» и «Лесная». В Дубовском районе покрытие было расширено вблизи детского лагеря «Зеленая Волна» и пляжа на реке Пичуга, в Иловлинском – у базы отдыха «Хуторок у Казака», а в Калачевском – рядом с оздоровительным комплексом для школьников «Босоногий гарнизон».

Модернизация сети позволила повысить стабильность голосовой связи и улучшить качество сигнала в локациях, где в теплое время года традиционно растет число отдыхающих. Благодаря этому жители и гости региона могут оставаться на связи с близкими и пользоваться привычными цифровыми сервисами во время поездок, отпусков и каникул.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2, сказал: «В период летних каникул для родителей особенно важно оставаться на связи с детьми, где бы они не находились. Возможность быстро позвонить или написать в мессенджере давно стала неотъемлемой частью комфортного и безопасного отдыха. В это время нагрузка на сеть в популярных рекреационных локациях заметно возрастает, поэтому мы заранее готовим инфраструктуру к летнему сезону. Расширяя территорию покрытия и улучшая качество связи в таких местах, мы создаем условия для комфортного общения и доступа к цифровым сервисам для всех жителей и гостей Волгоградской области».

