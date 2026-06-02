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«Ростелеком» запустил новый дата-центр для «Т-Мобайл» в Ростове-на-Дону

«Ростелеком» построил и запустил ЦОД для «Т-Мобайл» в Ростове-на-Дону. Технические специалисты национального провайдера смонтировали комплекс из 12 герметичных серверных шкафов с высокоточной системой охлаждения, многоуровневой защитой и гарантированным питанием. Решение локализует федеральный трафик оператора в южных регионах и обеспечит стабильную работу мобильных сервисов для миллионов абонентов на юге России. Об этом CNews сообщил представитель «Ростелекома».

Каждый шкаф вмещает до 47 юнитов и оснащен двумя независимыми линиями распределения питания. Это позволяет гибко подключать оборудование любого класса: от компактных коммутаторов до высоконагруженных вычислительных платформ. Суммарной емкости шкафов достаточно для одновременного обслуживания сотен виртуальных серверов корпоративного уровня.

Энергосистема построена на модульном источнике бесперебойного питания с резервированием. При отключении внешней сети нагрузка мгновенно переходит на батареи и гарантированные источники электропитания. Охлаждение обеспечивают внутрирядные прецизионные кондиционеры, которые адресно отводят тепло от каждой стойки и поддерживают заданный температурно-влажностный режим при полной нагрузке. Это критически важно в условиях южного климата с экстремальными летними температурами.

Илья Новрузов, руководитель отдела взаимодействия с операторами связи «Т-Мобайл», сказал: «Для нас было важно найти площадку дата-центра в Ростове-на-Дону, отвечающую самым строгим требованиям по надежности и безопасности, и запустить ее в установленные сроки. Компания «Ростелеком» предложила нам инновационное техническое решение, позволяющее разместить наше оборудование под ключ и не отвлекаться на непрофильные задачи по его обслуживанию. Мы надеемся, что стабильная работа новой инфраструктуры обеспечит уверенный рост трафика и абонентской базы “Т-Мобайл”».

Система безопасности соответствует стандартам коммерческих дата-центров: доступ в технологическую зону — строго по биометрии и персональной карте, круглосуточное видеонаблюдение, датчики дыма, температуры, влажности и протечек воды с мгновенным оповещением дежурной смены.

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Андрей Прищемихин, директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО, сказал: «Наша команда обеспечила полный цикл — от проектирования до круглосуточной эксплуатации инженерных систем. В распоряжении заказчика — полностью оснащенный инфраструктурный объект, готовый к немедленному запуску. Такой подход позволяет бизнесу не отвлекаться на непрофильные задачи и сосредоточиться на развитии своего дела».

«Ростелеком» последовательно развивает сеть центров обработки данных по всей стране, предлагая инфраструктурные решения под задачи бизнеса и операторов связи — от аренды отдельных стоек до строительства выделенных дата-центров.

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