CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Ритейл
|

Т2 и «Магнит» договорились об эксклюзивных кросс-предложениях для клиентов

T2, российский оператор мобильной связи, и «Магнит», российский ритейлер, займутся созданием экосистемы взаимных привилегий для клиентов. В прошлом году Т2 расширила дистрибуцию SIM-карт на более чем 17 тыс. торговых точек «Магнита». В 2026 оператор создаст специальное предложение для клиентов сети, а абоненты T2 получат преимущества в программе лояльности ритейлера. Об этом CNews сообщил представитель T2.

Партнерство Т2 и «Магнита» призвано решить ключевые задачи современного рынка: повысить лояльность клиентов через создание персональных взаимных предложений, снизить стоимость их привлечения и значительно повысить эффективность маркетинговых коммуникаций.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Сотрудничество трансформирует базовые услуги в продукты с добавленной ценностью. Клиент Т2 получит не просто связь, а статус, дающий привилегии в сети «Магнит». В свою очередь, покупатель «Магнита» приобретает и товары повседневного пользования, и выгодную связь. Это создает новый стандарт сервиса и сильный дифференциатор на конкурентных рынках.

В 2025 г. SIM-карты Т2 начали продаваться в более чем 17 тыс. торговых точек «Магнита». А в мае 2026 г. подписка «Магнит Плюс Премиум» вошла в мультиподписку MiXX от Т2. Клиенты оператора могут получать по 5% кешбэка бонусами за покупки в «Магните» у дома. В дальнейшем партнеры планируют масштабировать сотрудничество и делать пользовательский опыт клиентов компаний еще более удобным и выгодным.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Информсистемы госорганов защитят криптографией

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290