CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Телеком
|

VisionLabs внедрила систему распознавания возгораний, оружия и драк в офисах МТС

МТС и разработчик технологий компьютерного зрения VisionLabs внедрили в офисах и на других объектах МТС Luna Scanner — комплексную систему распознавания угроз, разработанную на базе инфраструктуры MWS Cloud. Компании продолжают развивать сотрудничество в области разработки систем безопасности на основе ИИ: ранее Luna Scanner была запущена в концертном зале «МТС Live Холл».

На текущий момент в офисах МТС работает более 50 камер с умными детекторами, которые определяют чрезвычайные ситуации и аномальное поведение. Система получает информацию с камер, установленных на всей территории офиса, и выявляет потенциально опасное поведение и ситуации: распознаёт задымления и возгорания, драки и оружие.

В тестовых условиях, приближенных к реальным, детектор драк показал точность и полноту 98%, а детектор оружия — 92%. При этом оружие и драки — одни из самых сложных сценариев для детектирования.

Система построена на базе российского ПО и полностью импортонезависима. Решение анализирует видеопоток в реальном времени и может работать с неограниченным числом камер.

Luna Scanner подходит для мониторинга любых общественных пространств, включая образовательные учреждения и торговые центры. Набор детекторов, входящих в систему, можно менять в зависимости от специфики пространства. К примеру, к выявлению драк и оружия добавить детекцию оставленных предметов, лежащих людей и поднятых рук.

Интерфейс для службы безопасности выглядит, как интерфейс обычной системы видеонаблюдения, только Luna Scanner самостоятельно определяет угрозы и присылает уведомления о подозрительных предметах и поведении.

«Мы прогнозируем рост спроса на систему Luna Scanner в рамках глобального тренда на системы для поддержки принятия решений. Luna Scanner — не замена охранников, а ассистент для них: технологии компьютерного зрения и видеоаналитика на базе ИИ позволяют мониторить все пространства в режиме реального времени и исключают ошибки, связанные с человеческим фактором. В результате служба безопасности получает полную информацию, на основе которой может принимать решения», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Информсистемы госорганов защитят криптографией

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290