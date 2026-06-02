CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Wi-Fi хот-споты Билайна появились в Яндекс Картах

В Яндекс Картах теперь отображаются Wi-Fi хот-споты Билайна. Пользователи могут легко находить точки доступа по всей России, что особенно актуально в условиях ограничения мобильного интернета. Функция работает в оффлайн‑режиме, если заранее загрузить карту города. Так, Билайн сделал важный шаг к прозрачности городской инфраструктуры, обеспечению удобства пользователей и работоспособности бизнеса.

Чтобы подключиться к стабильному интернету, достаточно ввести запрос “Точка Wi-Fi билайн” в поисковой строке Яндекс Карт и найти ближайший хот-спот. Точки для подключения появятся даже в оффлайн-режиме, если заранее скачать карту. Это удобно, когда возникают проблемы с мобильным интернетом – например, в центре города.

Для бизнеса наличие Wi-Fi точки – это возможность привлечь больше посетителей и увеличить время посещения. Компании, подключившие Wi-Fi от «билайн бизнес», могут по желанию добавить свой хот-спот на Яндекс Карты. Это выделит бизнес среди конкурентов и поможет привлечь новых клиентов, для которых наличие бесплатного Wi-Fi — важный критерий выбора. Для мест с высоким трафиком – например, ресторанов, кафе, торговых центров – это возможность вырастить время пребывания и увеличить вероятность повторного визита.

Руслан Ахлебининский, директор департамента корпоративных решений и сервисов ПАО «Вымпелком»:

«Для бизнеса и его клиентов стабильный интернет давно стал основой, без которой невозможно предоставление своих услуг. Через него проходят оплата, навигация, заказы и другие повседневные действия пользователей. Особенно это актуально сегментам бизнеса с высоким трафиком — ресторанам, торговым точкам, гостиницам и компаниям с клиентским обслуживанием. Доступ к бесперебойному Wi-Fi положительно влияет на длительность визита посетителей, что дает возможность бизнесу сохранять стабильную выручку и высокое качество обслуживания».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5yr9z42

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Начались поставки в войска скоростного малошумного БПЛА «Скат-220»

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

Информсистемы госорганов защитят криптографией

США создадут «армейский Amazon» для продажи БПЛА своим союзникам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Пауэрбанки с быстрой и беспроводной зарядкой, с которыми можно в самолет: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290