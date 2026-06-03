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Российский производитель серверов «Тринити» и компания Бифит объявили о сотрудничестве

Производитель серверного оборудования «Тринити» и производитель системы защиты от DDoS-атак Mitigator (АО «Бифит») заключили соглашение о технологическом партнерстве.

Стороны договорились о совместной работе и обмене технической экспертизой в области обеспечения информационной безопасности и защиты ИТ-инфраструктуры.

В рамках партнерства компании работают над созданием нового поколения программно-аппаратного комплекса (ПАК) защиты от DDoS-атак на базе серверных платформ «Тринити» и ПО Mitigator.

Совместная разработка ориентирована на запрос рынка в высокопроизводительных ПАК защиты от DDoS-атак для корпоративных сетей, сетей операторов связи и государственных информационных систем с повышенными требованиями к отказоустойчивости сетевых сервисов, непрерывности работы и информационной безопасности.

Mitigator — это российский инструмент эшелонированной защиты от DDoS-атак. Продукт включен в реестр российского ПО Минцифры России (запись №4063) и получил обновленный сертификат ФСТЭК России (сертификат №5059) как СЗИ от DDoS.

Серверы «Тринити» включены в реестр Минпромторга России. Серверы предназначены для задач любого уровня сложности — от управления данными до высокопроизводительных вычислений — и совместимы с операционными системами и платформами виртуализации из реестра Минцифры России.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Сотрудничество компаний предполагает совместную техническую проработку архитектуры для нескольких поколений решения, включая вопросы производительности, отказоустойчивости, совместимости программного обеспечения и серверной платформы, а также сценариев внедрения у заказчиков.

«Когда российский производитель серверов объединяется с российским разработчиком софта — это дает рынку надежный, в хорошем смысле предсказуемый, продукт, разработанный специально с учетом применения в конкретных сценариях. Партнерство с Mitigator и объединение экспертизы в области серверной инфраструктуры и информационной безопасности нацелены на создание импортонезависимого ПАК. Наша цель — предложить рынку готовое решение, которое закроет ключевые потребности бизнеса в защите данных и обеспечит стабильную работу ИТ-инфраструктуры в современных условиях», — сказала Татьяна Лысанова, директор по продукту компании «Тринити».

«Для заказчиков сегодня важна не только эффективность защиты от DDoS-атак, но и наличие доверенной, импортонезависимой аппаратной платформы. Mitigator уже развивается как полноценный программно-аппаратный комплекс и представлен в реестре ПАК Минцифры России. Совместная работа позволит расширить спектр аппаратных платформ, на которых доступен Mitigator, и предложить заказчикам из государственного сектора и крупного бизнеса еще более гибкие конфигурации под разные требования по производительности и отказоустойчивости. Мы уверены, что новый ПАК станет востребованным решением для организаций с высоким уровнем требований к информационной безопасности», — отметил Глеб Хохлов, директор по продуктам Mitigator.

Компании продолжат совместную работу в рамках подписанного соглашения. О дальнейших этапах сотрудничества стороны сообщат дополнительно.

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