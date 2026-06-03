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В МТС рассчитали сценарии запуска 5G в России

МТС сообщает, что центр Research & Insights МТС подготовил исследование «Технология 5G». Аналитики МТС изучили мировой опыт запуска пятого поколения связи и рассмотрели возможные сценарии его внедрения в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Широкий запуск 5G в России даст абонентам не только более высокие скорости передачи данных, но и доступ к новым технологиям на основе ИИ. Наибольший положительный эффект от 5G наблюдается в B2B‑сегменте: компании, запустившие 5G‑решения, получат новые возможности в области внедрения ИИ, автономного транспорта и робототехники.

Аналитики МТС изучили, как развивается 5G в Китае, США, Южной Корее, Великобритании и Германии с технической, экономической, регуляторной и продуктовой точек зрения. Также в исследовании рассмотрены ключевые преимущества 5G перед 4G и возможные пути широкого запуска 5G в России.

Широкий запуск пятого поколения связи в России окажет существенное влияние как на обычных потребителей, так и на предприятия различных сегментов экономики. В частности, обычные пользователи получат более скоростной беспроводной 5G‑интернет (в среднем в 20 раз быстрее, чем через 4G), передачу трафика без задержек, а также доступ к иммерсивным развлечениям (новые возможности виртуальной, смешанной и дополненной реальности).

Кроме того, запуск 5G позволит операторам связи предоставлять абонентам новые высокотехнологичные услуги. Международный опыт показывает, что в их числе могут быть «интеллектуальные звонки» — решение, благодаря которому ИИ в реальном времени переводит речь звонящего на язык абонента и выводит субтитры на экран смартфона, а также «облачные смартфоны» — решение, при котором смартфон абонента является лишь экраном, а ОС и мобильные приложения разворачиваются в облаке оператора связи, что повышает мощность устройства.

Запуск 5G в России окажет существенное влияние на игроков телеком‑рынка, их инфраструктуру, технологии и продукты. Пятое поколение связи позволит запускать ИИ прямо в сети операторов связи. В частности, решения на основе искусственного интеллекта будут работать с мгновенной реакцией на запрос и с более высоким качеством выполнения задач. При таком подходе операторы связи перейдут от модели продажи трафика к продаже сценариев использования ИИ‑ассистентов в реальном времени.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

Наибольший положительный эффект 5G наблюдается в B2B‑сегменте. В частности, в отраслях, для которых критически важны высокая скорость передачи данных, минимальная задержка сигнала, а также возможность подключать и синхронизировать многократно большее число устройств в одной сети (100 тыс. устройств на один кв. км при LTE против 1 млн устройств на один кв. км при 5G). Это предприятия из сегментов промышленного производства, логистики, а также компании, работающие в сфере решений «умного города».

Широкое внедрение 5G позволит предприятиям в России разворачивать и масштабировать на своей инфраструктуре решения в области робототехники, автономного транспорта, создавать цифровые двойники производственных процессов, а также обеспечивать сквозную ИИ‑фикацию. Последнее предполагает, например, что продукты на основе технологий искусственного интеллекта будут более автономны в принятии решений.

«МТС давно готовится к запуску 5G в России и поэтому досконально понимает ценность новой технологии, её преимущества для телеком‑компаний и их клиентов. Наибольший положительный эффект от запуска 5G в России мы ожидаем именно в бизнес‑сегменте. Международный опыт показывает, что компании в секторах логистики, ритейла, промышленного производства и умного города повышают операционные показатели на 20–80% благодаря запуску таких 5G‑решений, как edge‑аналитика, платформы управления данными, сквозная интеграция IoT, роботизация, цифровые двойники и автономный транспорт. Мы видим, что бизнес в России уже готовится внедрять новые технологии на основе пятого поколения связи. Так, согласно последним данным, 55% компаний в России планируют запускать пилотные проекты на основе 5G в ближайшие три года», — сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

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