CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В Оренбуржье более 4500 жителей обеспечили быстрым мобильным интернетом

Еще 15 локаций Оренбургской области вошли в программу «Устранение цифрового неравенства». Благодаря сотрудничеству «МегаФона» и регионального министерства цифрового развития и связи сельчане в 11 районах и округах получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Малые населенные пункты, где суммарно проживает более 4500 человек, расположены в Адамовском, Грачевском, Кваркенском, Матвеевском, Октябрьском, Пономаревском, Северном и Тоцком районах, а также в Кувандыкском и Соль-Илецком муниципальных округах и городском округе Орска.

В частности, работы прошли в совсем малочисленных поселениях. К примеру, в поселке Карагай-Покровка проживает около 150 человек, а в населенных пунктах Березовка, Воскресеновка, Цвиллинга, Приютное, Подлесный — менее 300. Такие параметры продиктованы условиями федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», действующего в России более 10 лет.

Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад
Вячеслав Кубаев, «Магнит»: В этом году мы запустим полностью роботизированный склад Ритейл

Связь «МегаФона» стала доступна и в живописных уголках региона, которые пользуются популярностью у отдыхающих. Среди них — Карповский лес в окрестностях Бугуруслана и Ириклинское водохранилище вблизи поселка Мирный. После проведенных работ местные жители и приезжие могут смотреть видео в высоком качестве, пересылать тяжелые файлы в мессенджерах и при необходимости работать удаленно.

«В Оренбуржье пользователи в сельской местности почти сравнялись по объему мобильного трафика с горожанами. Одному абоненту здесь в среднем необходимо около 30 ГБ в месяц. Рекордсменами по объему интернет-данных на человека являются как раз отдаленные деревни с небольшим населением, где этот показатель может достигать 90 ГБ. Государственная поддержка вносит существенный вклад в их доступ к цифровым сервисам», — сказал руководитель технической службы «МегаФона» в Оренбургской области Павел Ботнарь.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

«Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи»

В Московском политехе создан участок сборки электронных устройств для БПЛА

МВД предупреждает: У россиян воруют аккаунты в Telegram с помощью фальшивых предупреждений от имени администрации

«Яндекс» продал «Авто.ру» за 35 миллиардов

Сотовые операторы начали принудительно блокировать россиянам исходящие звонки. Но им это понравится

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290