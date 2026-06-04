CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

«МегаФон» внедрит в Амурской области систему экомониторинга

«МегаФон» и правительство Амурской области договорились о внедрении цифровых решений для мониторинга экологической инфраструктуры региона. Соглашение также предусматривает использование big data, технологий искусственного интеллекта и интернета вещей в сфере государственного управления, ЖКХ и туризма региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подписи под соглашением поставили генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и губернатор Амурской области Василий Орлов.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет внедрение системы мониторинга, которая позволит наблюдать за экологической обстановкой в режиме реального времени. Для этого стороны планируют использовать современные цифровые решения и технологии интернета вещей, которые позволят оперативно собирать и анализировать данные о состоянии окружающей среды.

Кроме того, соглашение предусматривает внедрение IoT-решений в сфере ЖКХ. В частности, речь идет о цифровом контроле систем водоснабжения, анализе энергопотребления и повышении эффективности коммунальной инфраструктуры.

Отдельное внимание стороны уделят использованию аналитических инструментов big data. Такие решения помогут региону анализировать миграционные и туристические потоки, посещаемость объектов и востребованность территорий для более точного планирования инфраструктурных проектов и развития туристической отрасли.

«Сегодня цифровые технологии становятся неотъемлемой частью устойчивого развития регионов. Современные системы мониторинга помогают оперативнее реагировать на изменения экологической обстановки региона, а решения на базе big data и интернета вещей позволяют эффективнее управлять городской и коммунальной инфраструктурой. Уверен, что сотрудничество с правительством региона позволит реализовать востребованные цифровые проекты и создаст основу для дальнейшего технологического развития области», — сказал генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений
Единая платформа для управления ИТ-инфраструктурой заменяет десятки разрозненных решений Цифровизация

«Для регионов Дальнего Востока важна не только скорость развития инфраструктуры, но и качество управления ею. Использование цифровых решений в сфере экомониторинга, ЖКХ и аналитики территорий позволит эффективнее распределять ресурсы, точнее планировать развитие населённых пунктов и повышать качество принимаемых управленческих решений. Для Амурской области это важная часть работы по созданию современной и комфортной среды для жителей и бизнеса», — сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Соглашение также охватывает развитие технологий искусственного интеллекта и роботизации процессов в государственном управлении. Решения на базе ИИ планируется использовать для автоматизации рутинных процессов и повышения эффективности работы органов власти.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы

Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников

«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

«Калашников» запустил производство промышленных роботов

В ДНР построят первый дата-центр

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290