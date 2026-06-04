МТС и правительство Новгородской области договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе

МТС объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Новгородской области. Генеральный директор МТС Инесса Галактионова и губернатор Новгородской области Александр Дронов заключили соглашение о развитии цифровой инфраструктуры в регионе.

В рамках подписанного соглашения одним из приоритетных направлений станет масштабное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новгородской области, в том числе вдоль федеральных автомобильных дорог. МТС планирует развивать в регионе не только инфраструктуру стандартной сотовой сети, но и цифровую транкинговую спецсвязь, которая используется при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работает даже при отсутствии мобильной связи.

Совместная работа МТС и правительства Новгородской области в рамках соглашения также будет направлена на цифровизацию транспортной сферы для повышения качества жизни граждан: модернизацию системы освещения улично-дорожной сети, автоматизацию системы управления дорожным движением и транспортной сети для повышения пропускной способности участков дороги, масштабирование решений для умных остановок, светофоров и переходов. В первую очередь умные решения будут внедрены на территории Великого Новгорода.

МТС и правительство Новгородской области проведут работы по внедрению технологии анализа больших данных – управления миграционным потоком и геоаналитики в целях совершенствования системы управления, оценки посещаемости туристами достопримечательностей и массовых мероприятий региона, а также повышения туристической привлекательности Великого Новгорода. Также МТС внедрит решения на базе искусственного интеллекта в Министерстве труда и социальной защиты Новгородской области для улучшения систем коммуникации и оптимизации работы с обращениями граждан, повышения качества и скорости реагирования на запросы новгородцев.

«МТС не только развивает телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру региона, расширяет покрытие сети и улучшает качество связи. Мы видим большой потенциал Новгородской области для внедрения цифровых решений, которые дают измеримый эффект для жителей, бизнеса и системы управления регионом. Для нас важно, чтобы цифровые сервисы работали не как отдельные проекты, а как единая среда, которая помогает региону эффективнее управлять транспортом, повышать безопасность городской среды и развивать туристическую привлекательность региона», – отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Мы заинтересованы в укреплении партнерских отношений в сфере цифровизации городского хозяйства, включая применение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, анализ больших данных и концепция «умного города», – сказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.