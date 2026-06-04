CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС и правительство Новгородской области договорились о развитии инфраструктуры связи в регионе

МТС объявила о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Новгородской области. Генеральный директор МТС Инесса Галактионова и губернатор Новгородской области Александр Дронов заключили соглашение о развитии цифровой инфраструктуры в регионе.

В рамках подписанного соглашения одним из приоритетных направлений станет масштабное развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Новгородской области, в том числе вдоль федеральных автомобильных дорог. МТС планирует развивать в регионе не только инфраструктуру стандартной сотовой сети, но и цифровую транкинговую спецсвязь, которая используется при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и работает даже при отсутствии мобильной связи.

Совместная работа МТС и правительства Новгородской области в рамках соглашения также будет направлена на цифровизацию транспортной сферы для повышения качества жизни граждан: модернизацию системы освещения улично-дорожной сети, автоматизацию системы управления дорожным движением и транспортной сети для повышения пропускной способности участков дороги, масштабирование решений для умных остановок, светофоров и переходов. В первую очередь умные решения будут внедрены на территории Великого Новгорода.

МТС и правительство Новгородской области проведут работы по внедрению технологии анализа больших данных – управления миграционным потоком и геоаналитики в целях совершенствования системы управления, оценки посещаемости туристами достопримечательностей и массовых мероприятий региона, а также повышения туристической привлекательности Великого Новгорода. Также МТС внедрит решения на базе искусственного интеллекта в Министерстве труда и социальной защиты Новгородской области для улучшения систем коммуникации и оптимизации работы с обращениями граждан, повышения качества и скорости реагирования на запросы новгородцев.

Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры
Павел Коростелев, «Код Безопасности»: Требования к ИБ сместились с чек-листа на реальную устойчивость инфраструктуры Безопасность

«МТС не только развивает телекоммуникационную и цифровую инфраструктуру региона, расширяет покрытие сети и улучшает качество связи. Мы видим большой потенциал Новгородской области для внедрения цифровых решений, которые дают измеримый эффект для жителей, бизнеса и системы управления регионом. Для нас важно, чтобы цифровые сервисы работали не как отдельные проекты, а как единая среда, которая помогает региону эффективнее управлять транспортом, повышать безопасность городской среды и развивать туристическую привлекательность региона», – отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Мы заинтересованы в укреплении партнерских отношений в сфере цифровизации городского хозяйства, включая применение передовых технологий, таких как искусственный интеллект, анализ больших данных и концепция «умного города», – сказал губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы

Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников

«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

«Калашников» запустил производство промышленных роботов

В ДНР построят первый дата-центр

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290