МТС к началу лета 2026 г. улучшила связь на астраханской набережной

МТС расширила сеть LTE в центральной части Астрахани. Благодаря строительству новой базовой станции средняя скорость мобильного интернета в районе Петровской набережной, 17-й пристани и популярных прогулочных зон выросла на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в одной из самых посещаемых городских локаций. Улучшения качества связи почувствуют жители близлежащих кварталов, посетители набережной, пассажиры речных прогулочных маршрутов, а также туристы, которые традиционно приезжают в Астрахань в летний сезон.

Петровская набережная остается одним из главных общественных пространств города. Здесь проходят городские праздники, концерты, спортивные мероприятия и фестивали, а в теплое время года значительно увеличивается число отдыхающих. При развитии сети МТС использует обезличенную аналитику Big Data, которая позволяет учитывать популярность городских пространств, сезонные изменения трафика и транспортные потоки. Такой подход помогает заранее усиливать сеть в местах, где ожидается рост нагрузки на мобильный интернет.

«Летом набережная становится одной из самых популярных точек притяжения в Астрахани как для жителей города, так и для туристов. Мы видим, что потребление мобильного интернета здесь ежегодно растет вместе с посещаемостью общественных пространств. Поэтому перед началом активного сезона отдыха мы усилили сеть в центральной части города, чтобы обеспечить комфортную связь и высокие скорости передачи данных для всех пользователей», – отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.