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НМГ и Zee Entertainment Enterprises Limited подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и дистрибуции контента

«Национальная Медиа Группа» (НМГ) и один из медиахолдингов Индии Zee Entertainment Enterprises Limited (ZEEL) подписали соглашение о сотрудничестве в области создания и дистрибуции контента. Об этом CNews сообщили представители НМГ.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в области дистрибуции и лицензирования контента, обмена телевизионными и цифровыми форматами, а также совместного производства фильмов, сериалов, документальных и развлекательных проектов. Кроме того, стороны намерены изучить возможности продвижения контента НМГ на индийском рынке с использованием экспертизы и дистрибуционных возможностей ZEEL.

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Генеральный директор НМГ Светлана Баланова: «Индия — один из крупнейших рынков мира и важнейший международный партнер для НМГ. Мы развиваем системное взаимодействие с этим рынком. По итогам 2025 г. выручка от продаж контента НМГ в Индию в сравнении с 2024 г. выросла почти в восемь раз. А первое российское реалити-шоу в Индии вышло на телеканале СТС в начале этого года. В декабре 2025 г. мы заключили ряд соглашений с крупнейшими медиакомпаниями Индии, среди которых были крупнейшая государственная телерадиовещательная компания Индии Prasar Bharati, ведущее мультимедийное информационное агентство Южной Азии Asian News International (ANI, Индия) и индийская медиагруппа TV9 Network (Associated Broadcasting Company Private Limited). Мы активно выстраиваем сотрудничество с индийскими партнерами в сфере информационного взаимодействия, а сегодня расширяем этот вектор, начиная работу с одним из крупнейших игроков индийского рынка контента. Уверена, что партнерство с ZEEL откроет новые возможности для продвижения российских проектов, обмена контентом и запуска совместных производств».

Винод Джохри, руководитель направления синдикационного бизнеса Zee Entertainment Enterprises Ltd.: «Холдинг Zee привержен развитию стратегических международных партнерств, которые укрепляют нашу контентную экосистему и открывают новые возможности для роста. Сотрудничество с «Национальной Медиа Группой» создает значительный потенциал для обмена контентом, расширения присутствия на рынках и совместного создания историй для аудиторий Индии и России. Объединяя наши сильные стороны в производстве и дистрибуции контента, мы стремимся сформировать устойчивую платформу для представления ярких и востребованных историй зрителям в разных странах».

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