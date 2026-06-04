T2 инвестирует 3 млрд рублей в цифровое развитие Ростовской области

T2, российский оператор мобильной связи, и правительство Ростовской области подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в целях модернизации сферы телекоммуникаций в регионе: расширения покрытия, повышения доступности связи и цифровых сервисов, а также увеличения объема инвестиций. Т2 планирует направить в технологическое развитие области свыше 3 млрд руб. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Соглашение подписали генеральный директор T2 Антон Годовиков и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Цель сотрудничества – взаимодействие оператора и правительства региона в сфере развития телекоммуникационной инфраструктуры, вклад в технологическую трансформацию отраслей экономики и социальной сферы, повышение уровня и качества жизни населения в регионе.

В течение трех лет T2 планирует направить свыше 3 млрд руб. в цифровое развитие Ростовской области. Компания намерена оказывать содействие руководству региона в проектах, посвященных анализу социально-демографических показателей на основе больших данных (big data), внедрению систем экологического онлайн-мониторинга и разработке цифровых решений для нужд агропромышленного комплекса. Внимание также будет уделено обеспечению устойчивого покрытия и доступности современных сервисов в малых и удаленных населенных пунктах.

Правительство Ростовской области, в свою очередь, готово поддерживать оператора в вопросах модернизации сетевой инфраструктуры, расширения покрытия мобильной связи и внедрении цифровых решений. Одной из задач партнерства станет создание благоприятных условий для технологических инвестиций и устойчивого развития телекоммуникационной отрасли.

Антон Годовиков, генеральный директор T2, сказал: «Современная телеком-инфраструктура сегодня является одним из ключевых факторов устойчивого развития территорий, который оказывает колоссальное влияние на экономику, инвестиционную привлекательность и качество жизни населения. Ростовская область последовательно и эффективно усиливает свои позиции в этих направлениях, уделяя большое внимание цифровизации. Для T2 регион всегда был стратегически важной территорией присутствия: за 23 года работы мы существенно расширили инфраструктуру связи, реализовали ряд социально значимых проектов и внедрили новые технологии. Мы продолжим работу, направленную на поддержку цифровой трансформации региона, создавая условия для комфортного доступа жителей, бизнеса и государственных структур к современным сервисам и технологиям, а также способствуя дальнейшему укреплению позиций Ростовской области как одного из ведущих центров технологического развития юга страны».

Юрий Слюсарь, губернатор Ростовской области, отметил: «Соглашение с Т2 станет основой для системной работы по внедрению новых цифровых сервисов в донских агломерациях, повышению качества мобильной связи в малых и отдаленных населенных пунктах. Особенно важна работа по обеспечению стабильной связи вдоль региональных и муниципальных автодорог. Мы ценим вклад компании в усиление инфраструктуры и снижение цифрового неравенства. Правительство области готово к открытому и долгосрочному взаимодействию, которое будет способствовать развитию экономики региона, повышению качества жизни людей и активному продвижению перспективных решений в сфере телекоммуникаций».