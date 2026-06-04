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В Саратовской области к жаркой погоде подготовили объекты связи

В Саратовской области модернизировали энергооборудование на телеком-объектах. Чтобы минимизировать риск перебоев в электроснабжении, инженеры «МегаФона» заменили аккумуляторные батареи на базовых станциях в шести районах региона. Теперь даже во время плановых или аварийных отключений электроэнергии более 35 тыс. жителей и гостей смогут пользоваться привычными цифровым сервисами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Работы завершили до наступления летнего сезона, когда нагрузка на электросети традиционно возрастает.

Новые аккумуляторы установили на оборудовании оператора в Красноармейском, Калининском, Аркадакском, Балашовском, Петровском и Энгельсском районах. В частности, инфраструктуру обновили в селе Луганское, рядом с которым находится популярный туристический объект — родник «Целебный», известный также как Луганский водопад. В том же районе улучшения затронули село Каменка, которое знаменито католической церковью в неоготическом стиле.

Кроме того, модернизация повысила надежность работы сети в поселках Согласный и Октябрьский, селе Хоперское, северной части Петровска и частном секторе Энгельса.

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«Летом из-за работы кондиционеров и сезонных ремонтов потребление электроэнергии часто возрастает. Это может приводить к скачкам напряжения и веерным отключениям. Поэтому базовые станции должны быть готовы в любой момент перейти на резервное питание. После замены аккумуляторов они способны работать автономно от шести до восьми часов в зависимости от нагрузки на объект связи», — сказал директор «МегаФона» в Саратовской области Андрей Башкевич.

Помимо модернизации энергооборудования, к началу дачного сезона оператор увеличил емкость сети LTE и скорость мобильного интернета в селах и СНТ 29 районов Саратовской области. В частности, работы затронули популярные дачные массивы на берегу Волги: «Дачи Урицкого», «Химик», «Металлист», «Авангард», «Радуга» и др.

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