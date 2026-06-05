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«Аэрофлот» и Т2 будут развивать связь и цифровые сервисы на борту

«Аэрофлот» и российский оператор мобильной связи Т2 договорились о сотрудничестве в части оценки и проработки телекоммуникационных услуг и цифровых сервисов на борту воздушных судов. Соответствующее соглашение о намерениях подписали первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот» Андрей Чиханчин и заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Документ определяет дорожную карту совместной работы по запуску современных сервисов связи, цифрового контента и маркетинговых инициатив для пассажиров авиакомпании.

Одним из ключевых направлений взаимодействия станет оценка возможности оказания телекоммуникационных услуг на борту воздушных судов. В рамках сотрудничества стороны планируют провести тестирование технических решений для организации доступа в интернет через Wi‑Fi на борту на базе частоты LTE 450 МГц.

На отдельных рейсах пассажирам «Аэрофлота» может быть доступен экспериментальный доступ в интернет. Параметры и формат оказания услуги будут определяться по итогам пилотных испытаний.

Т2 также окажет экспертную поддержку в части консультирования по порядку получения необходимых разрешений и согласований со стороны государственных регуляторов для оказания услуги в строгом соответствии с требованиями авиационной безопасности.

Отдельное внимание в рамках сотрудничества планируется уделить созданию условий для возможного внедрения на борту видео‑ и игрового контента и развитию цифровой экосистемы развлечений для пассажиров. Партнеры будут совместно анализировать востребованность таких сервисов и технологические решения для их реализации.

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Компании также рассматривают возможность реализации совместных маркетинговых инициатив, демонстрирующих заботу о пассажирах и укрепляющих лояльность к брендам Т2 и «Аэрофлота». Потенциальные проекты могут быть направлены на персонализацию сервиса, улучшение пользовательского опыта и интеграцию современных цифровых продуктов в клиентский путь, при этом решения о запуске таких инициатив будут приниматься поэтапно по мере готовности сторон.

Андрей Чиханчин, первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам ПАО «Аэрофлот»: «Аэрофлот традиционно удерживает цифровое лидерство среди российских авиаперевозчиков. Мы первыми в отрасли внедряем инновационные ИТ-технологии, которые позволяют совершенствовать клиентский путь пассажира и повышают уровень комфорта на всех этапах авиапутешествия. Убежден, что сотрудничество с оператором мобильной связи Т2 поможет решить ряд актуальных задач по развитию сервиса на борту и внедрению удобных цифровых решений для пассажиров».

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2: «Внедрение бортового Wi-Fi — проект, требующий глубокой технической экспертизы, слаженной работы с отраслевыми регуляторами и внимания к деталям пользовательского опыта. Объединяя телекоммуникационные возможности Т2 и отраслевую экспертизу «Аэрофлота», мы создадим инфраструктуру, которая сделает цифровые услуги в небе такими же удобными, как и на земле. Это партнерство открывает пространство для формирования новых стандартов пассажирского сервиса».

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