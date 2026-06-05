CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Искусственный интеллект
|

«МТС Exolve» запускает ИИ-аналитику коммуникаций для бизнеса

«МТС Exolve» (дочерняя компания), разработчик коммуникационных решений для бизнеса, объявила о запуске нового сервиса ИИ-аналитики коммуникаций. Решение поможет компаниям анализировать взаимодействие с клиентами, улучшать сервис и развивать продукты на основе данных, полученных из диалогов с клиентами.

В основе сервиса лежат инструменты аналитики, которые объединяют телеком-данные с бизнес-контекстом. Платформа превращает звонки и сообщения в структурированную аналитику, показывая, как проходит путь клиента от первого контакта до финальной сделки. Это позволяет бизнесу выявлять повторяющиеся запросы со стороны клиентов и понимать причины потери сделок, вовремя устранять недоработки, а также находить точки роста и улучшать продукты с помощью ИИ-анализа диалогов.

«Работая с одним из ведущих маркетплейсов, для которого мы предоставляли коммуникационные сервисы, мы увидели высокий спрос со стороны бизнеса на глубокую аналитику клиентского поведения. Компаниям важно не только выстраивать коммуникацию с клиентами, но и получать из нее полезную информацию: что именно волнует клиентов, чего не хватает в сервисе, где возникают сложности, как можно улучшить продукт, чтобы пользователи совершили покупку, и так далее. Поэтому мы создали решение, которое помогает бизнесу принимать решения на основе ИИ-аналитики коммуникаций», – сказал генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин.

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам
Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам Телеком

Речевая аналитика и мониторинг клиентских запросов помогают бизнесу реагировать на проблемы в коммуникациях в два раза быстрее: вовремя заметить рост пропущенных звонков, снижение конверсии или увеличение числа жалоб. Кроме того, сервис помогает определять наиболее эффективные сценарии продаж, прогнозировать результаты кампаний и масштабировать успешные практики. Все данные автоматически интегрируются с CRM и аналитическими системами компаний.

«МТС Exolve» продолжает развивать платформу коммуникационных сервисов для бизнеса, объединяя телеком-инфраструктуру, аналитику и технологии искусственного интеллекта в единое решение для повышения эффективности бизнеса своих клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Для контроля качества чипов в России создан собственный лазерный комплекс

Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы

Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников

«Касперский» разрабатывает телефон с собственной ОС, который «невозможно взломать»

«Калашников» запустил производство промышленных роботов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Когда нейросети могут быть полезны: можно ли доверять ИИ-диагностике в медицине, технике и других областях

9 полезных гаджетов в автомобиль для путешествия летом: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина

Внутри ядра Земли обнаружен неизвестный ранее слой — привычные модели строения планеты теперь под вопросом
Показать еще
1 1

erid: 2W5zFGGq8dF

Рекламодатель: ООО «Маинд Крафт»

ИНН/ОГРН: 7813286694/1177847289290