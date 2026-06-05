«РТК-ЦОД» строит Wi-Fi-инфраструктуру своих дата-центров на оборудовании Eltex

ИТ-сервис-провайдер полного цикла «РТК-ЦОД», входящий в группу компаний «Ростелеком», начал проект по обеспечению своих дата-центров защищенной беспроводной сетью на оборудовании компании Eltex. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Аппаратная основа – внутренние точки доступа WEP-30L, работающие на основе Wi-Fi 6: они рассчитаны на высокую плотность подключений и постоянную нагрузку. Точки доступа поддерживают работу в диапазонах 2,4 и 5 ГГц, аутентификацию и шифрование WPA3 в версиях Personal/Enterprise, OWE для защиты в открытых сетях. Суммарная пропускная способность достигает 1,71 Гбит/с.

Точки доступа подключаются через коммутаторы Eltex MES2324P и MES2348P с портами PoE/PoE+. Управление беспроводной инфраструктурой обеспечивает программный контроллер Eltex SoftWLC, за авторизацию отвечает собственная облачная Wi-Fi-платформа «Ростелекома».

Алексей Ленер, руководитель отдела продаж Wi-Fi, Eltex: «Внедрение беспроводной инфраструктуры на таких технологических площадках – одна из ключевых и перспективных задач для технологии Wi-Fi, которая позволяет унифицировать рабочие задачи и решать их быстрее. Высокие скорости Wi-Fi 6 и современные возможности роуминга позволяют передавать большой объем данных без задержек и обеспечить бесшовный переход пользователей между точками доступа».

Пилотным объектом стал «Медведково-2» – один из крупнейших коммерческих дата-центров России: на нем уже работает более 200 точек доступа Eltex. До конца 2026 г. проект распространится на другие дата-центры «РТК-ЦОД» – суммарно в проекте будет задействовано свыше 1500 точек доступа Eltex.