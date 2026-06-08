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Аналитика: как астрология влияет на выбор 5G-скоростей в Югре

Югорчане поддержали тренд на ускорение мобильного интернета. По данным аналитиков «МегаФона», чаще всего такой возможностью пользуются мужчины, а среди знаков зодиака самыми «нетерпеливыми» пользователями в округе оказались Близнецы и Стрельцы. Именно они чаще других активируют 5G режим и добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины — они в 2,4 раза активнее пользуются «ускорением», чем женщины. Наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. У таких пользователей сформированы привычки потребления контента, а интернет — это, в первую очередь, рабочий инструмент для решения задач как в офисе, так и в дороге. Активные пользователи ускоренного интернета вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Среди жителей округа самыми активными поклонниками повышенной интернет-скорости стали пользователи, рожденные под знаками Близнецов и Стрельцов. На них приходится около 20% от всех подключений. Больше других текущие возможности, как правило, устраивают Водолеев и Козерогов — они реже других подключают 5G режим.

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«Современный человек живет в активном ритме и старается решать все задачи на повышенных скоростях. Закономерно, что и от мобильного интернета наши абоненты хотят получить максимум при работе в сети. Мы стремимся соответствовать запросам клиентов и развиваем цифровую инфраструктуру в регионе: только в 2026 г. инженеры построили и модернизировали более 35 телеком-объектов, в том числе в крупных городах и на югорских месторождениях», — сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

Добавим, что 5G режим увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение. Для получения такого сервиса абоненту не нужно искать подходящий смартфон или особенную зону покрытия сети.

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