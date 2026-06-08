CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в торговле
|

ICL Services обеспечила централизованное управление кассовыми устройствами в российской сети гипермаркетов

Продуктово-сервисная компания ICL Services объявила о завершении проекта по развертыванию отечественной системы автоматизации развертывания, управления конфигурациями и обновлениями кассового оборудования «Колибри-ЦОД» в одной из крупнейших федеральных сетей гипермаркетов. Внедрение решения позволило ритейлеру полностью отказаться от зарубежного ПО и вывести контроль над критической ИТ-инфраструктурой на новый уровень.

Заказчиком проекта выступила розничная сеть, имеющая десятки тысяч сотрудников, более 200 магазинов и более 3,5 тыс. кассовых аппаратов по всей России. ИТ-инфраструктура компании территориально распределена по множеству объектов — от центрального офиса до сортировочных центров и магазинов. Перед командой ICL Services стояла задача импортозаместить устаревшую западную платформу мониторинга без потери функциональности.

Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее
Российские процессоры — инфографика CNews, проблемы, будущее Импортонезависимость

В ходе проекта специалисты установили и настроили серверную часть «Колибри-ЦОД» на двух площадках заказчика и подключили к системе более 150 единиц оборудования. Система была интегрирована с корпоративной службой каталогов (LDAP) и системой Service Desk, что позволило автоматизировать передачу аварийных событий дежурным сменам. Особый акцент был сделан на настройку интеллектуальной обработки оповещений: специалисты создали гибкий регламент эскалации и настроили сценарии реагирования для исключения ложных срабатываний.

«Благодаря нашему проекту время установки системы на кассу сокращено с 1,5–2 часов до 30–50 минут, а обновление всех касс для гипермаркетов теперь занимает 4–6 рабочих дней вместо 30–45. «Колибри-ЦОД» позволяет в реальном времени отслеживать состояние оборудования, предотвращать аварии и вести детальную отчетность, — сказала Ирина Макарова, менеджер продукта. — На этом проекте мы еще раз убедились, что российское ПО способно не только полностью заместить западные аналоги, но и предложить более гибкие условия масштабирования под нужды крупного ритейла».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Автор бестселлера «Краткая история человечества» предсказал возникновение нечеловеческих ИИ-государств

Европа нанесла удар по российским хостинг-провайдерам и VPN

Три компании объединились для создания отечественных эквайринговых терминалов и сопутствующего ПО

«Касперский» запускает производство на новых континентах. Вместо Запада выбраны Индия и Саудовская Аравия

В России впервые вынесли приговор за публикацию порно, сгенерированного ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

Сравнение типов и видов клавиатур: какую выбрать?

Обзор iQOO Z11 Lite: долгоиграющий смартфон с Android 16

Показать еще

Наука

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений

Создан прозрачный лак, который превращает ноготь в стилус для тачскрина
Показать еще