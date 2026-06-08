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«Летай» укрепил мобильную связь для отдыхающих в оздоровительных лагерях и санаториях

Ежегодно перед началом школьных каникул «Летай» прокачивает сеть вблизи оздоровительных лагерей Татарстана, в числе которых ДОЛ «Ландыш», «Чайка», лагерь «Юность» и НОЦ «Фэнсар». Это позволяет родителям оставаться на связи с детьми даже во время их отдыха. Анализ нагрузки показывает, что пиковые периоды приходятся на послеобеденное и вечернее время, когда участники летних смен активнее расходуют голосовой и пакетный трафики. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

С учетом роста активности абонентов вдали от городской инфраструктуры «Летай» продолжает расширять LTE-покрытие также на территориях рядом с санаториями, глэмпингами, садовыми и дачными массивами. Так, в пос. Васильево Зеленодольского района, где сосредоточены подобные объекты, локально усилили 4G-сигнал более чем в два раза. Теперь пользоваться связью за городом стало значительно комфортнее.

Параллельно с «дачными» локациями оператор улучшил качество голосовой связи и мобильного интернета для жителей 10 населенных пунктов Татарстана. В мае 2026 г. новые базовые станции появились на оживленной ул. Вишневского в Казани, рядом с частным сектором в Кукморе и в 20 микр-не Нижнекамска. Также благодаря оптимизации действующих объектов скорость передачи данных выросла в 1,5 раза в юго-западной части Богатых Сабов и улучшилось качество LTE-сигнала в Арске на территории малоэтажных домов вблизи кирпичного завода.

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