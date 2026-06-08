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МТС добавила скорости LTE-сети к началу садоводческого сезона

МТС усилила сеть LTE в садоводческих товариществах и коттеджном поселке Черновского района Читы. Благодаря проведенным работам увеличилась стабильность работы и скорость мобильного интернета в среднем на 15%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила телеком-оборудование, расширив емкость сети LTE в поселке Ивановка и СОТ «Заря», где расположены летние дачи и садоводческие участки жителей Читы. Качественный голосовой сигнал и скоростной мобильный интернет даже в часы пиковых нагрузок доступны также на территории соседних садоводческих и огороднических товариществ: «Солнечный», «Зеленый бор», «Строитель», «Эдельвейс», «Березка», «Ручеек», «Станкостроитель», «Текстильщик», «Радуга».

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С началом дачного сезона значительно возрастает количество абонентов, постоянно проживающих на территории садоводческих товариществ. Новое качество сети LTE позволяет быть всегда на связи, проводить свободное время за просмотром онлайн-кинотеатров, делиться с друзьями и родными фото и видео урожая овощей и ягод.

«Летом жители Читы выезжают на дачи и в целом больше проводят времени за городом. Наличие скоростного мобильного интернета – важная составляющая комфортного отдыха. Поэтому мы позаботились об улучшении качества сети, чтобы читинцы могли загружать привычные цифровые сервисы, которые привыкли использовать в повседневной городской жизни», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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