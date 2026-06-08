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МТС обеспечила связью вахтовых работников в Амурском районе

МТС запустила новую базовую станцию в Амурском районе Хабаровского края. Скоростной мобильный интернет и голосовая связь стали доступны в вахтовом городке вблизи поселка Джелюмкен. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В вахтовом поселке на производстве на постоянной основе трудятся и живут около тысячи человек. Чтобы обеспечить их стабильной голосовой связью и интернетом четвертого поколения, специалисты МТС установили новую базовую станцию. Теперь в вахтовом поселке сотрудники в свободное время смогут использовать цифровые сервисы для общения с близкими, просмотра мобильного ТВ, пользоваться онлайн-приложениями для решения бытовых вопросов, таких как перевод средств, оплаты счетов, оформления справок и документов.

«Для людей, которые подолгу находятся вдали от дома, надежная связь – это жизненная необходимость. Она создает более комфортные условия для работников, подолгу занятых на производстве, дает возможность не только эффективнее работать благодаря цифровым инструментам, но и оставаться на связи с родными, пользоваться онлайн-сервисами для оплаты счетов, перевода средств и оформления документов, а в свободное время просто и без ограничений смотреть развлекательный контент. МТС уже реализовала не один подобный проект в трудных ландшафтных условиях и готова продолжать эту работу в регионе», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

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