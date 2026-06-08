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МТС переключит в LTE более 90% площадок 3G в 2026 году

МТС в июне 2026 г. ускорит мобильный интернет на 15-20% за счет перевода сетей 3G (UMTS) на современный стандарт LTE еще в восьми городах России: Белгороде, Казани, Канске, Красноярске, Нижнем Тагиле, Рязани, Тынде и Чите. В мае компания полностью отказалась от устаревшей технологии 3G в Екатеринбурге. Всего к концу 2026 г. МТС переведет в LTE более 90% имевшихся площадок 3G. Об этом CNews сообщили представители МТС.

С 2023 г. МТС постепенно отключает сети 3G в России. Перевод частот из 3G в LTE помимо увеличения скорости интернета расширяет доступ к цифровым сервисам и технологии высококачественной передачи голоса VoLTE.

МТС ускорила отключение сетей 3G в 2026 г. – планирует оставить к декабрю менее 10% от всех сайтов 3G. В 2025 г. компания отключила половину имевшихся базовых станций 3G.

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На сегодня МТС перевела работу сетей 3G в LTE в 203 городах 41 региона России, таким образом улучшив качество связи для 80 млн человек или около 55% населения страны.

Среди крупных городов и регионов, где МТС ускорила мобильный интернет после отключения 3G — Екатеринбург, Калининград, Комсомольск-на-Амуре, Курган, Москва и Московская область, Новосибирск, Самара, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Саратов, Сочи и Краснодарский край, Тюмень, Ярославль.

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