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МТС запустила новый долговой инструмент для фондов денежного рынка

МТС объявила о начале размещения нового специального выпуска облигаций с плавающим купоном, привязанным к ключевой ставке Банка России. Новый инструмент разработан специально для фондов денежного рынка и размещаются через инфраструктуру профессиональных участников рынка.

Облигации МТС серии 001-04 с плавающим купоном – новый инструмент денежного рынка, который позволяет инвестировать средства от одного до 360 дней с доходностью, привязанной к ключевой ставке Банка России плюс 0,5% годовых. МТС дает право владельцам облигаций продать их эмитенту в любой момент времени по номинальной стоимости без рисков снижения цены. Размещение облигаций на собственной инфраструктуре профессиональных участников рынка, брокера или управляющей компании позволяет исключить дополнительные расходы в виде биржевых и банковских комиссий при приобретении облигаций и сохраняет всю текущую доходность конечному инвестору.

Цена размещения облигаций – 100% от номинала в 1 тыс. руб. Купонный период по выпуску составляет 90 дней, ставка установлена на 1-4 купонные периоды, на последующие периоды будет определена в соответствии с эмиссионной документацией. Срок до погашения облигаций 10 лет. В период размещения эмитент может возвращать выкупленные облигации в обращение.

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Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование текущего долга компании и сокращение процентных расходов.

«МТС предлагает инвесторам новый инструмент, обладающий мгновенной ликвидностью. В любой момент инвестор может продать облигации эмитенту по номинальной стоимости и сохранить накопленный доход. Облигации могут использоваться в фондах денежного рынка, паевых инвестиционных фондах, стратегиях доверительного управления, где важен быстрый доступ к средствам, стабильная доходность вне зависимости от рыночной волатильности. Доходность новых облигаций выше, чем у классических инструментов репо, сделки не нуждаются в регулярном продлении. Это приводит к сокращению операционной нагрузки, комиссионных расходов, процентных рисков. МТС видит повышенный интерес со стороны управляющих компаний к новому выпуску облигаций, который является дополнительным источником мгновенной ликвидности, более выгодным, чем банковские краткосрочные кредиты», – сказал директор департамента корпоративных финансов и казначейства МТС Александр Смирнов.

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