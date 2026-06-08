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Цифровой комфорт на «Золотом кольце России» — «МегаФон» обновил сеть в Арзамасе

Инженеры «МегаФона» построили новые и модернизировали существующие базовые станции в третьем по величине городе Нижегородской области, где проживают более 100 тыс. человек и еще около 800 тыс. прибывают сюда ежегодно в качестве туристов. После того, как было принято решение о вхождении Арзамаса в расширенный список туристического маршрута «Золотое кольцо России», путешественников ожидается еще больше. Благодаря проведенным работам жителям и гостям города доступен мобильный интернета на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Более уверенный прием сигнала стал доступен в районе городского парка, пляжа на пруду Горячий, центральной городской больнице, гимназии, детсадах, в многоквартирных и частных жилых домах, а также в центре города, где сосредоточены основные туристические объекты.

Новое оборудование также заработало в восточной части Арзамаса на улице 9 Мая — по этой дороге приезжают большинство туристов: со стороны областного центра по региональной трассе, а также из Москвы, Владимира и Казани — автомагистраль М-12 проходит буквально в нескольких километрах.

Базовые станции работают сразу в трех диапазонах и поддерживают стандарты связи LTE и 3G. Такой подход позволяет увеличить емкость и покрытие сети, гибко оптимизировать распределение пользователей между станциями, обеспечить стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри старинных зданий с толстыми стенами и множеством помещений.

В Арзамасе и двух крупных селах Арзамасского района Костылихе и Водоватове оператор модернизировал существующие телеком-объекты, подключив высокочастотный диапазон. Это обеспечило максимальную скорость мобильного интернета и повышенную емкость сети.

«Составляя план развития сети, мы ориентируемся на потребности наших абонентов, а также на перспективы развития территорий. После решения о вхождении Арзамаса в «Золотое кольцо России» и продолжающемся развитии паломническо-туристического кластера очевидно, что туристов будет еще больше, поэтому мы должны быть готовы обеспечить наших гостей цифровой инфраструктурой. При этом, надежная связь и комфортные скорости мобильного интернета — не только возможность оперативно и без задержек делиться впечатлениями, но и удобство в ведении бизнеса, который получил в Арзамасе дополнительный импульс к развитию. Мы прокачали сеть к началу летнего сезона, чтобы и туристы, и местные жители использовали цифровые возможности своих смартфоном по максимуму», — сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

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Арзамас — один из самых популярных туристических направлений в регионе. Он привлекает богатой историей, духовной жизнью и литературными традициями — в городе, основанном Иваном Грозным, насчитывается более 30 храмов; здесь родился Аркадий Гайдар, неоднократно бывали А.С. Пушкин и А.М. Горький. Через Арзамас пролегает маршрут еще в две туристические «жемчужины» региона — в Дивеево и Большое Болдино.

«Арзамас стал ключевым транзитным узлом: из пяти миллионов туристов, посетивших область в прошлом году, более миллиона проехали именно через этот город. Мы стремимся, чтобы каждый гость чувствовал себя здесь как дома, а это невозможно без цифрового комфорта. Современный турист и паломник нуждаются в доступе к сети не только на маршрутах, но и в святых местах. Это критически важно для работы навигации, цифровых гидов и сервисов "умного" города. Операторы связи уже активно подключились к решению этих задач», — сказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

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