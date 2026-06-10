К началу летних каникул МТС расширила домашний интернет для тысяч астраханских семей

МТС продолжает развивать сеть фиксированного интернета в Астрахани. К началу лета 2026 г. высокоскоростной домашний интернет и обновленная цифровая инфраструктура стали доступны более чем 2000 астраханских семей. Работы охватили как новые жилые кварталы города, так и районы сложившейся застройки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Основной объем строительства пришелся на новые жилые комплексы Астрахани – «Бруклин», «Прогресс Брестская», «Московские кварталы» и ЖК Бабаевский. Здесь активно заселяются молодые семьи, для которых качественная цифровая инфраструктура становится важной частью комфортной городской среды наряду с детскими садами, школами и общественными пространствами. Параллельно телеком-специалисты модернизировали существующее оборудование в районах сложившейся городской застройки. Улучшения качества домашнего интернета получили жители домов на улице Боевой, в микрорайоне Десятка, на улицах Николая Ветошникова и Водников, в микрорайоне Бабаевского, а также на Набережной Приволжского затона.

Расширение сети пришлось на период начала летних каникул, когда нагрузка на домашний интернет традиционно возрастает. Школьники больше времени проводят дома, пользуются образовательными платформами, онлайн-кинотеатрами и игровыми сервисами, а многие родители продолжают работать в удаленном или гибридном формате. Современная гигабитная сеть позволяет одновременно использовать десятки цифровых устройств без снижения скорости и качества соединения.

«Летом домашний интернет становится особенно востребованным. Во время каникул дети активно пользуются цифровыми сервисами для обучения и отдыха, родители работают удаленно, а многие семьи проводят больше времени дома. Поэтому мы продолжаем развивать фиксированную сеть как в новых жилых кварталах, так и в уже сформировавшихся районах Астрахани. Для современных семей качественная цифровая инфраструктура сегодня является такой же важной частью комфортной жизни, как благоустроенный двор или удобная транспортная доступность», - отметил директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

С начала 2026 г. работы по развитию фиксированной сети МТС охватили сразу несколько районов города, где продолжается активное жилищное строительство и растет потребление цифровых сервисов. Компания последовательно расширяет покрытие сети, чтобы жители новых и существующих микрорайонов могли пользоваться современными онлайн-сервисами без ограничений.