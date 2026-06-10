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T2 развернул сеть в Международном аэропорту Волгограда

Т2, российский оператор мобильной связи, обеспечил indoor-покрытие в здании Международного аэропорта Волгограда. Техническое решение охватило зоны действующих терминалов C и C2: пассажирам и персоналу воздушной гавани доступны устойчивая голосовая связь и мобильный интернет на территории более 19 тыс. квадратных метров.

T2 последовательно развивает сеть в Волгоградской области, расширяя покрытие и улучшая качество связи в местах с высокой пользовательской нагрузкой. Очередным этапом модернизации стал запуск indoor-оборудования на территории Международного аэропорта Волгограда – одного из крупнейших транспортных узлов юга России.

Инженеры Т2 обеспечили связью действующие терминалы воздушной гавани – C и C2. При проектировании сети специалисты учитывали конструктивные особенности зданий, характеристики внутренних помещений и распределение пользовательской нагрузки. За счет этого стабильную работу цифровых сервисов удалось обеспечить в терминалах внутренних и международных авиалиний на территории свыше 19 тыс. квадратных метров.

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Надежная голосовая связь и мобильный интернет Т2 доступны в зонах прилета, вылета и регистрации, залах ожидания и повышенной комфортности, кафе, магазинах, гостинице, а также в комнате матери и ребенка.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2, сказал: «Аэропорт – это территория со стабильно высокой нагрузкой на сеть. Люди используют цифровые сервисы на всех этапах поездки: от онлайн-регистрации и получения посадочных талонов до видеозвонков, досуга и решения рабочих вопросов в ожидании рейса. Такие объекты требуют особого подхода к развитию телеком-инфраструктуры, поскольку важно обеспечить устойчивую работу сервисов независимо от количества пользователей, объема потребления трафика и конструктивных элементов внутренних пространств. Обеспечение indoor-покрытия в воздушной гавани Волгограда стало частью системной работы T2 по повышению качества связи на объектах транспортной инфраструктуры региона, которые ежедневно обслуживают тысячи жителей и гостей области».

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