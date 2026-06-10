В центре единственного города Волго-Ахтубинской поймы усилили мобильную сеть МТС

МТС расширила сеть LTE в городе Краснослободск Волгоградской области. Благодаря строительству новой базовой станции в районе Краснослободской городской поликлиники средняя скорость мобильного интернета в центральной части города выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое телеком-оборудование позволило увеличить емкость сети в одном из наиболее посещаемых районов Краснослободска, где расположены медицинские учреждения, социальные объекты, торговые точки и жилые кварталы. Улучшения качества связи почувствуют жители центральной части города, пациенты поликлиники и посетители социальных учреждений.

Краснослободск считается единственным городом, расположенным на территории Волго-Ахтубинской поймы – уникальной природной территории федерального значения. В теплое время года население города традиционно увеличивается за счет дачников и туристов, поэтому нагрузка на телеком-инфраструктуру здесь заметно возрастает. При развитии сети МТС использует обезличенную аналитику Big Data, которая помогает учитывать не только текущую нагрузку на сеть, но и транспортные потоки, развитие городской инфраструктуры и сезонные изменения потребления мобильного интернета. Такой подход позволяет заранее усиливать сеть в локациях с растущим спросом на цифровые сервисы.

«Краснослободск остается одной из наиболее динамично развивающихся территорий Волгоградской области. Город находится в непосредственной близости от Волгограда, при этом в летний период здесь существенно возрастает число жителей и гостей. Поэтому мы планомерно увеличиваем емкость сети и создаем запас инфраструктуры, который позволяет обеспечивать стабильное качество связи как в жилых кварталах, так и в местах притяжения горожан», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.