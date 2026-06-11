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«Матч ТВ» и «Кинопоиск» заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу

Телеканал «Матч ТВ», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг», и платформа «Кинопоиск» в рамках долгосрочного сотрудничества заключили соглашение о показе Чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля 2026 г.

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире федерального канала, а также на тематическом канале «Матч! Футбол 1» 69 игр, включая матч-открытие и финал турнира.

«Кинопоиск» эксклюзивно среди онлайн-платформ покажет 35 игр ЧМ-2026, в том числе 12 матчей 3 тура группового этапа, которые пройдут параллельно другим играм, показываемым на «Матч ТВ», и 11 матчей плей-офф, включая матч в полуфинале за 3 место. Эти трансляции будут доступны всем подписчикам «Яндекс Плюса». Записи и обзоры всех матчей ЧМ-2026 будут доступны подписчикам с опцией «Матч Максимум».

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Все игры ЧМ-2026 в пакете «Кинопоиска» также будут доступны на цифровых ресурсах «Матч ТВ» по подписке «Максимум». Повторы матчей и самые интересные моменты игр будут доступны в эфире «Матч ТВ».

Команда комментаторов «Матч ТВ» отработает все матчи турнира. Церемония открытия Чемпионата мира по футболу пройдет в Мексике 11 июня, начало трансляции на «Матч ТВ» в 20:40.

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