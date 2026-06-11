МТС обновила сеть у подножия гор Машук и Бештау

МТС установила дополнительное телеком-оборудование у подножия гор Машук и Бештау. Работа мобильного интернета улучшилась в местах отдыха и возле курортных достопримечательностей в нескольких городах КМВ. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры компании запустили новую базовую станцию в районе Бештаугорского шоссе в Пятигорске, это позволило усилить сеть как для автомобилистов, так и в санаториях Машук и Лесная поляна, а также на месте дуэли Лермонтова, на поляне песен и на воротах солнца.

Также специалисты провели модернизацию на 13 действующих базовых станциях у подножия курортных гор в Пятигорске, Железноводске и поселке Иноземцев. Здесь вместо отключенного устаревшего стандарта 3G запустили дополнительное оборудование 4G, что позволило повысить емкость и скорость мобильного интернета. Более качественную работу интернета могут ощутить постояльцы санаториев «Геолог Казахстана» и «Лесной» в Иноземцево, посетители Перкальского дендрологического парка Бин Ран, отдыхающие в районе озера Тридцатка в Железноводске и других курортных мест.

«В зоне улучшенной передачи данных проходят многие терренкуры, берут начало маршруты для восхождения на ставропольские горы. Это не только вопрос цифрового комфорта, но и обеспечение безопасности жителей и отдыхающих. Наши инженеры тщательно прорабатывают технические решения в условиях непростого рельефа, плотной застройки, чтобы абоненты могли в любой момент позвонить или выйти в интернет», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.