МТС подготовила мобильную сеть Сочи к запуску 5G

МТС завершила проект по модернизации собственной сети мобильной связи на территории Большого Сочи. В рамках проекта компания полностью заместила оборудование 2G/4G на более технологичное с поддержкой 5G. Модернизация охватила более 2000 базовых станций Большого Сочи. В ближайшие месяцы МТС приступит к подготовке мобильной сети до уровня готовности 5G в Краснодаре. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В рамках постепенного перехода к стандарту 5G МТС усилила конфигурацию технологии MIMOi в сети LTE-2600TDD. Технология выступает основой для повышения производительности сетей 5G, обеспечивая более высокую скорость передачи данных, емкость сети и качество связи.

Параллельно компания нарастила пропускную способность транспортной сети в Краснодарском крае. Это также один из значимых технических критериев, обеспечивающих возможность внедрения нового стандарта. Сейчас Краснодарский край – в числе первых в России по охвату волоконно-оптическими линиями связи. В частности, Сочи, Геленджик, Новороссийск и Краснодар стали наиболее волсовизированными городами страны. Расширение транспортной сети позволяет организовать пропуск повышенных объемов 5G-трафика уже сейчас.

Также в рамках модернизации МТС отключила устаревший стандарт 3G (UMTS), а освободившиеся частоты перевела в стандарт 4G (LTE). Это высвободило дополнительную емкость для увеличения скоростей и высокого качества голосовой связи в условиях планируемого запуска 5G.

«Сочи – первый город на Юге и один из первых в России, где наша сеть технически готова к работе в новом для страны стандарте 5G. Это позволит в разы нарастить скорости интернета, а также обеспечит стабильную передачу данных, снизив задержки до минимума. Кроме того, 5G, в отличие от предыдущих поколений связи, даст возможность одновременного подключения большего числа устройств без замедления скоростей и потери качества. В первую очередь, мы планируем включаться там, где требуется разгрузка действующих сетей LTE. Речь идет о бизнес-центрах, жилых комплексах, местах проведения массовых мероприятий. А также везде, где важна надежная передача больших объемов данных с минимальными задержками: автоматизация производств, развитие беспилотного транспорта, телемедицины, умных домов», – сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.