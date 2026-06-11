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МТС подключила к своей сети село хакасских аграриев

МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в Ширинском районе Хакасии. Высокоскоростной мобильный интернет МТС появился в республиканском селе Целинное, где проживает более 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря проведенным связистами МТС работам аграрии и сельхозпредприятия Целинного получили возможность наращивать использование цифровых технологий, работающих при помощи скоростной LTE-сети, внедрять датчики мониторинга микроклимата и контроля доступа в животноводческие комплексы, а также системы видеомониторинга и безопасности. Сельчане могут с комфортом пользоваться цифровыми сервисами, заказывать онлайн необходимое оборудование, искать покупателей сельхозпродукции, быть всегда на связи с поставщиками техники, удобрений и транспортными компаниями.

Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews
Кто и где производит в России телеком-оборудование. Инфографика CNews

«Сотовая связь не только ключ к общению и обмену информацией, но и основа для развития цифровых технологий и их внедрения в повседневную жизнь и бизнес. Надеюсь, что жители Целинного возьмут максимум пользы от запуска нашей сети», — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.

Для покорения хакасской целины село было образовано как зерносовхоз «Ширинский». Первую борозду на месте будущих пашен проложили трактором ДТ-54, который позднее стал символом-памятником Целинного. Сейчас в селе располагается одно из ведущих сельхозпредприятий республики, специализирующееся на молочном производстве и выращивании зерновых культур.

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