Отечественные базовые станции вышли в эфир еще в шести районах Калининградской области

МТС ввела в эксплуатацию отечественные базовые станции «Иртея» еще в шести районах Калининградской области. Новое оборудование позволило расширить территорию покрытие LTE, увеличить пропускную способность сети и скорость мобильного интернета для жителей десяти населенных пунктов региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые базовые станции российского производителя «Иртея» установлены преимущественно в небольших населенных пунктах Краснознаменского, Нестеровского, Правдинского, Полесского, Багратионовского и Неманского округов. Также за счет установки отечественного оборудования, работающего в диапазоне LTE 800, увеличилась емкость сети в трех административных центрах: Правдинске, Полесске и Багратионовске. Это позволяет сохранять высокие скорости передачи данных при растущей нагрузке на инфраструктуру.

Ранее в Калининградской области оборудование «Иртея» было запущено в поселке городского типа Янтарный, а также в поселках Ольховатка (Гусевский округ) и Куйбышевское (Гвардейский округ). Таким образом общее количество установленных российских базовых станций в регионе достигло пятнадцати.

«Мы продолжаем внедрение отечественного оборудования на нашей сети с целью повышения технологического суверенитета государства и развития телеком-инфраструктуры региона. Российские базовые станции могут работать в разных диапазонах, что позволяет обеспечить качественную голосовую связь и высокоскоростной интернет как в густонаселенных районах, так и в сельской местности. Уверены, что это решение позволит сделать сеть в регионе надежной и устойчивой в условиях растущих нагрузок», — сказала директор МТС в Калининградской области Анна Хлевтова.

С начала 2026 г. специалисты МТС запустили 1200 отечественных базовых станций в 58 регионах России.