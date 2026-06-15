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«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G для предпринимателей

«Билайн бизнес» вошел в число лидеров по готовности к внедрению 5G/5G-ready решений для корпоративного сегмента по итогам исследования J’son & Partners Consulting «Ценность 5G для бизнеса: опыт крупнейших компаний и предложение операторов связи». В исследовании были проанализированы более 90 кейсов внедрения 5G/5G-ready в России, а также опрошены представители крупнейших промышленных компаний страны.

Оценка готовности операторов проводилась по трем блокам: активности пилотирования и внедрения 5G/5G-ready, опыту работы в разных отраслях и наличию специализированного продуктового портфеля для B2B-заказчиков. При этом 55% крупнейших компаний в России планируют пилотирование или внедрение 5G/5G-ready в ближайшие 2–3 года. Основной спрос формируют компании с распределенной инфраструктурой и объектами, где качество связи уже стало ограничением для цифровизации.

По итогам исследования, «билайн бизнес» занял второе место по готовности к внедрению 5G в B2B-сегменте, получив 73%. Такой результат связан с фокусом компании на сложных промышленных проектах, где важны отказоустойчивость, доступность сети и работа в условиях высокой нагрузки. Речь идет о внедрениях для задач роботизации, автономизации, видеоаналитики и промышленного интернета вещей на удаленных объектах.

Дополнительным преимуществом «билайн бизнес» аналитики J’son & Partners Consulting называют широкий набор отечественных решений, отвечающих требованиям импортозамещения. Отдельно отмечается и развитие партнерств в области интеграции сетевой инфраструктуры с низкоорбитальными спутниковыми системами, что создает задел для связи на удаленных и труднодоступных объектах, включая транспортные коридоры и распределенную промышленную инфраструктуру.

Александр Исаков, руководитель департамента системной интеграции «билайн бизнес»:

«Сегодня промышленность переходит от отдельных цифровых проектов к созданию единой инфраструктуры данных и управления. Для таких задач уже недостаточно стабильной связи — необходима сеть, которая может поддерживать автономные системы, промышленный «интернет вещей» и видеоаналитику в режиме реального времени. Поэтому мы делаем ставку на сложные внедрения 5G/5G-ready в отраслях, где надежность и устойчивость инфраструктуры напрямую влияют на производственные процессы. Наши результаты и оценка J’son & Partners Consulting еще раз подтверждают это».

По данным исследования, среди ключевых эффектов от внедрения 5G/5G-ready компании называют снижение операционных затрат, сокращение времени простоя оборудования, развитие роботизации и повышение эффективности производственных процессов. При этом почти треть опрошенных экспертов ожидают улучшения ключевых бизнес-метрик более чем на 10% после масштабирования решений на базе 5G.

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