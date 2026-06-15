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МТС вложит 1 млрд руб. в модернизацию ядра сети ШПД и установку маршрутизаторов собственной разработки

МТС инвестирует в 2026-2027 гг. 1 млрд руб. в проект модернизации и расширения ядра транспортной сети фиксированного интернета в 26 регионах России. Значительная часть этих средств пойдет на установку сервисных маршрутизаторов BRAS/BNG собственной разработки МТС, которые заменят оборудование иностранных производителей в условиях постоянного роста интернет-трафика. Об этом CNews сообщили представители МТС.

После ухода из России основных вендоров сетевого оборудования — Cisco, Juniper и Huawei — МТС в конце 2024 г. самостоятельно создала собственное решение — сервисные маршрутизаторы в виде программного обеспечения (ПО), которое устанавливается на широко распространенные сервера архитектуры х86. В зависимости от конфигурации сервера, ПО обеспечивает пропускную способность маршрутизатора от 40 до 200 Гбит/с.

Оборудование сервисной границы BRAS (Broadband Remote Access Server) или BNG (Broadband Network Gateway) — устройство или программный элемент, работающий на стыке магистральной сети и сети широкополосного фиксированного доступа. Решение, установленное на ядре сети оператора связи, агрегирует подключения пользователей: маршрутизирует трафик в магистральную сеть, авторизует и протоколирует сессии клиентов, назначает IP-адреса, применяет политики качества.

В начале 2025 г. компания получила на свой сервисный маршрутизатор МТС-BNG сертификат соответствия в области связи и на сегодня вывела в эксплуатацию первые комплекты оборудования в 22 регионах России. Внутри компании организована структура технической поддержки нового оборудования, обучены сотрудники служб развития и эксплуатации.

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На новом этапе проекта модернизации и расширения пропускной способности ядра сети ШПД и стыка между магистральной и фиксированными сетями МТС планирует установить до конца 2027 г. собственные сервисные маршрутизаторы еще в 26 регионах, включая партию устройств на сети инфраструктурного оператора МГТС, дочерней компании МТС.

«Наше решение, созданное экспертной командой МТС, доказало свою эффективность и надежность во многих регионах России. В ряде мест уже весь коммерческий трафик абонентов ШПД проходит исключительно через сервисные маршрутизаторы МТС-BNG. На фоне постоянного роста интернет-трафика и постепенного вывода из эксплуатации иностранного оборудования мы решили масштабировать проект – в 2026 и 2027 гг. наши сервисные маршрутизаторы будут установлены еще в 26 регионах. На этом этапе на модернизацию ядра сети фиксированного доступа компания потратит 1 млрд руб. собственных средств, из которых существенная доля будет вложена в установку маршрутизаторов собственной разработки», – отметил директор департамента регионального транспорта и сетей корпоративных клиентов Виктор Перов.

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