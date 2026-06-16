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T2 и «Базис» развернули импортонезависимое телеком-облако

Т2, российский оператор мобильной связи, и «Базис», российский разработчик ПО для управления динамической ИТ-инфраструктурой, запустили телеком-облако отечественного производства. Теперь PCFR (функция правил политики тарификации) Т2 работает на базе отечественной платформы виртуализации Basis Dynamix. Об этом CNews сообщили представители T2.

Проект стартовал в середине 2025 г. Технические специалисты Т2 и «Базиса» интегрировали платформу Basis Dynamix с системами хранения данных и адаптировали гипервизор под кластерную архитектуру сетевых функций. Также команды оптимизировали ресурсоемкость решения: вместо стандартного развертывания выделенных модулей безопасности для каждого кластера, специалисты настроили единый узел защиты всего сайта. Это кратно снизило потребность Т2 в сетевом оборудовании.

После ухода с рынка иностранных вендоров рынок мобильных операторов лишился профильного инфраструктурного ПО. Т2 в течение нескольких лет проводила аудит рынка. При выборе решения оператор сделал ставку на производительность и отказоустойчивость ядра. Техническим фундаментом стала платформа Basis Dynamix. Гибкая архитектура решения позволила инженерам адаптировать процессы под требования телеком-инфраструктуры и напрямую интегрировать специфические механизмы управления трафиком, необходимые для стабильной работы мобильной сети.

В 2026 г. «Базис» завершит подготовку инфраструктуры еще в 10 вычислительных центрах Т2 – это позволит оператору масштабировать работу функции PCRF на все регионы присутствия. Созданная технологическая база даст возможность поэтапно перевести остальные сетевые компоненты на отечественное ПО в соответствии с требованиями регулятора.

Как ИИ влияет на процесс разработки ПО
Как ИИ влияет на процесс разработки ПО Цифровизация

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Исторически мы решали инфраструктурные задачи покупкой комплексных узлов связи, но сегодня перешли к самостоятельному построению ИТ-ландшафта на базе независимых программных компонентов. Главным вызовом стала оптимизация нового программного стека: нам потребовалось достичь высоких показателей производительности сети при рациональном использовании аппаратных ресурсов. За несколько лет мы провели масштабную ревизию архитектурных стандартов и в ходе проекта совместно с вендором эффективно адаптировали платформу под нужды бизнеса. Успешный запуск в Санкт-Петербурге доказал надежность выбранного нами подхода».

Иван Ермаков, коммерческий директор «Базиса»: «До старта этого проекта на российском рынке отсутствовал практический опыт применения отечественных enterprise-платформ в качестве телеком-облака. Требования операторов связи в корне отличаются от запросов корпоративного бизнеса. Нам пришлось обеспечить полное резервирование всех без исключения компонентов и интегрировать специализированные механизмы аппаратного ускорения трафика. Совместно с инженерами Т2 мы фактически переизобрели архитектуру развертывания нашей платформы, найдя баланс между строгими требованиями ИБ и необходимостью экономии аппаратных ресурсов под узлы управления».

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