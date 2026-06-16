CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Цифровизация
|

«Телфин» и «АИ МОП» создают новый стандарт ИИ-автоматизации продаж и клиентского сервиса

Провайдер сервисов связи «Телфин» объявил о запуске совместного решения автоматизации клиентских коммуникаций на базе АТС «Телфин.Офис» и программного комплекса «АИ МОП». Интеграция формирует единую экосистему для оптимизации продаж и поддержки клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Решение «АИ МОП» предназначено для цифровизации процессов коммуникации с контрагентами, обработки входящих и исходящих вызовов, а также текстовых сообщений с использованием технологии искусственного интеллекта, синтеза и распознавания речи. Сервис автоматизирует работу с обращениями во всех каналах, обрабатывает лиды и берет на себя задачи первой линии взаимодействия с клиентами.

Благодаря интеграции АТС «Телфин.Офис» и платформы «АИ МОП» компании получают возможность обрабатывать 100% телефонных обращений, минимизируя влияние человеческого фактора и снижая стоимость каждой заявки. Система позволяет автоматически обзванивать клиентов, выполняя задачи по реанимации базы, информированию и HR-рекрутингу. Сервис работает в режиме 24/7 без необходимости масштабирования штата сотрудников.

Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения
Визуальная аналитика нового поколения: как Digital Q.Sensor BI помогает бизнесу принимать решения Цифровизация

«При выборе телефонии для объединения с инфраструктурой «АИ МОП» команда интеграторов сразу сформулировала два жестких критерия: высокое качество связи и бесшовность работы сервисов, так как любой сбой делает ИИ-агента бесполезным. АТС «Телфин.Офис» полностью отвечает этим требованиям, обеспечивая высокую четкость связи без задержек и простую техническую связку», — сказал Иван Федюнин, основатель проекта «АИ МОП».

«Для компаний такая синергия — это не эксперимент, а готовый инструмент для автоматизации рутинных процессов, который позволяет бизнесу становиться предсказуемым и масштабируемым. В планах «Телфин» и команды разработчиков «АИ МОП» — запуск еще одного совместного модуля, который расширит возможности ИИ-агентов для обработки и анализа текстовых коммуникаций в мессенджерах с полным сохранением контекста общения», — сказал Иван Павлов, руководитель отдела по работе с ключевыми клиентами «Телфин».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Что лучше — отечественные решения для виртуализации, опенсорс или совмещать — обсудят 23 июня участники митапа CNews

Эстонские госучреждения отправляют в карантин электронную почту из Рунета

Регионы обсудили правовые инструменты для связи: от барьеров к реальным кейсам

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации

До главного ИТ-события лета осталось два дня. Успейте зарегистрироваться.

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие держатели в машину с беспроводной зарядкой: хиты продаж

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Показать еще

Наука

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири
Показать еще